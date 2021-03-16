4G камеры видеонаблюдения решают вопросы с безопасностью в удаленных местах

16 марта 2021, 14:15

Камеры безопасности 4G представляют собой мобильные камеры наблюдения, которые используют сеть 4G LTE для просмотра в реальном времени и отправки мгновенных предупреждений. Точно так же камеры видеонаблюдения 2G / 3G подключаются через мобильные сети предыдущих поколений.

Поскольку камеры видеонаблюдения на базе сотовой связи должны работать в сети 3G / 4G / 5G, их также часто называют мобильными камерами видеонаблюдения 3G / 4G LTE / 5G.Поэтому для подключения в удаленных местах идеально подойдут 4G камеры, 4G видеокамеры, 3G/4G камеры видеонаблюдения, 4G камера с SIM картой.

Таким образом, вместо использования выделенного подключения к Интернету камера сотового наблюдения передает видеосигналы по мобильной сети, что делает ее идеальным решением для обеспечения безопасности в местах, где нет Интернета и источников питания.

Как видно из приведенного выше определения, для работы камер видеонаблюдения на базе сотовой связи 4G требуется отдельный план мобильных услуг. А потребление сотовых данных IP-камерами 4G варьируется в зависимости от того, сколько раз вы смотрите прямую трансляцию, получаете сигналы обнаружения движения и т.д.

Камеры видеонаблюдения 4G сделали реальностью наблюдение за территориями, ограниченными нехваткой интернет-инфраструктуры. И у уличных, и внутренних камер видеонаблюдения 4G есть и другие преимущества:

100% без проводов. Камеры видеонаблюдения 4G с питанием от аккумулятора или солнечной батареи избавят вас от путаницы с кабелями, позволят сэкономить на прокладке проводов.

Легко установить и переместить. Системы камер видеонаблюдения 4G по технологии Plug and Play больше не требуют лазания по чердакам или протягивания проводов через потолки и стены. Вы также можете взять и переместить камеры видеонаблюдения 4G LTE по своему усмотрению.

Универсальные. Видеокамеры 4G могут работать практически в любом месте, где есть покрытие мобильной сети 4G. И они могут нормально работать даже в случае отключения электроэнергии.

Доступные. По мере того, как все больше поставщиков камер видеонаблюдения выходят на рынок камер 4G и конкурируют за доли рынка, цена на камеры видеонаблюдения 4G постоянно снижается.

Масштабируемость. Вы можете свободно расширять или обновлять свои системы камер 4G, добавляя больше камер в желаемых местах, без абонентской платы или долгосрочного контракта.

Подведем итоги: камеры видеонаблюдения 4G наиболее подходят для изолированных мест, где нет доступа к Интернету или источникам питания. Сюда относятся удаленные загородные дома, коттеджи, сараи, фермы, лодки, пристани для яхт, удаленные отели, строительные площадки, новостройки, кемпинги, склады и т.д.