Качественный ремонт iРhone: миф или реальность?

17 марта 2021, 13:11

Современные технологии, воплощенные в смартфонах от компании Apple, позволяют проводить встречи онлайн, составлять планы и графики, общаться с друзьями и родственниками по видеосвязи и многое другое. При этом единственная оплошность может нарушить все планы. При поломке смартфона не стоит паниковать, а обращаться в надежный сервис.

Вне зависимости от модели, смартфоны бренда отличаются надежностью, при этом не застрахованы от поломок при падениях и вследствие контакта с водой. Выполняя ремонт iРhone в сервис Цитрус, вы гарантированно получите восстановленное устройство.

Наиболее частые неисправности iРhone

Смартфоны Apple отличаются надежной сборкой, и как показывает опыт, процент заводского брака очень низкий. Наибольший процент неисправностей возникает из-за длительной эксплуатации и неаккуратного обращения.

В результате многолетнего использования возникают проблемы:

- с микрофоном – устройство может выйти из строя из-за длительного использования, данная неполадка устраняется путем замены устройства и занимает не более 60 минут;- с динамиком – при нарушении слышимости, не стоит пытаться самостоятельно почистить решетку иголкой или зубочисткой. Этим можно окончательно испортить динамик. В сервисе выполняет диагностику, при необходимости почистят устройство или произведут его замену;- с аккумулятором – все батареи имеют ограниченный ресурс работы, самостоятельная замена может стать причиной серьезных поломок, тогда как в сервисе установят новый аккумулятор в течение 30 минут;- в нарушении быстродействия при работе – существует несколько причин, из-за которых смартфон "тормозит". Наиболее часто это возникает в результате системных сбоев, попадания в корпус влаги или пыли. Каждая неполадка устраняется в сервисе в максимально короткий срок.

В результате неаккуратного обращения может потребоваться замена:

- стекла экрана;- дисплея;- задней панели;- блока основной камеры и др.

Пролитая на гаджет жидкость может стать причиной серьезного ремонта, особенно если пытаться устранить неисправность самостоятельно. В этом случае специалисты советуют отключить гаджет и обратиться в сервис. Сушка смартфона выполняется ультразвуком после разборки корпуса, затем металлические поверхности обрабатывают от коррозии.

При своевременном ремонте полностью восстанавливается работоспособность гаджета.