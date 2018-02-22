Самостоятельный ремонт компьютера: за и против

22 февраля 2018, 18:03

Обычному пользователю чаще всего не интересны принципы и особенности работы техники, которая его окружает в быту и на работе. Компьютеры служат рабочим местом для множества людей, источником развлечений дома, средством обучения и общения. Поломка такого нужного устройства моет принести очень много неприятностей, но что считать «поломкой»? Пользователь знает только то, что его «девайс» или «комп» не работает так, как ему нужно. Стоит ли браться за то, что под силу только специалисту?

Конечно, проблемы с «железом» компьютера сложно устранить без специального образования (разве что, если незакрепленная плата «отошла»). При небольшой сноровке (если известно, что конкретно поломалось) «начинку» системного блока можно обновить, заменив сгоревший элемент, но вряд ли ли это можно назвать «ремонтом». Сложнее, если нужно именно восстановить работоспособность, и тут прямая дорога в «сервис». Это не даст пользоваться компьютером, как минимум, пару дней, и неизбежно вызовет дискомфорт.

Но, есть ряд неисправностей, которые вполне можно устранить «на дому» самостоятельно, или все же вызвав мастера. В любом случае, компьютер станет работать опять через несколько часов, а транспортировать его в сервис-центр не придётся. К таким операциям относится установка или переустановка операционной системы (переустановить Windows обычно не составляет сложностей), установка и настройка антивирусного «софта», настройка беспроводной сети и доступа в Интернет. Более сложным действием может стать чистка ноутбука или системного блока, обновление термопасты на кулерах или очистка уже зараженной системы от вирусов. В некоторых особо сложных ситуациях уже потребуются специальные знания или опыт, но точного и аккуратного следования видео-мануалам из Сети тоже будет достаточно.

Абсолютно необходимо обращаться в «сервис» при физических повреждениях монитора или системного блока, ведь есть шанс хотя бы сохранить данные или восстановить работоспособность устройства. Также, лучше вызвать компьютерного мастера из сервис-центра с хорошей репутацией, если пользователь не уверен в собственных знаниях и умениях. По статистике, большую часть работы сервис-центрам дает вот такой «самостоятельный» ремонт компьютера, когда уверенность не компенсируется фактическими навыками. Основная ошибка – неправильное определение неисправности.

Справится даже с достаточно сложными неисправностями компьютерной техники всегда рады помочь специалисты компании «Регул-Техно».