Подходит ли интернет для поиска мастера

25 ноября 2020, 11:40

Случается, что по нашей беспечности небольшая поломка перерастает в значительную проблему. Например, пробитый шнур утюга мы изолируем и считаем, что всё уже нормально. Про искры, вылетающие из подключаемого электроприбора, говорим, что это ничего, главное – аккуратно подносить к отверстиям вилку. На перегрев провода в приборе не обращаем внимания. Аналогично поступаем со светом, когда он часто мигает, списывая всё на перепады напряжения в сети.

И сантехнические вопросы стараемся решить, используя подсобные средства: замазываем цементом трещину в канализационной трубе, самостоятельно устанавливаем накладки на полотенцесушитель в местах сильной ржавчины, считая, что они по любому удержат напор воды.

Такая неосмотрительность когда-то принесёт немало бед. Небольшие сбои в сети способны полностью дезактивировать дорогое оборудование для домашнего, производственного или коммерческого использования. Прорыв канализации ─ это попадание выводимых жидкостей и отходов человеческой деятельности на ваш пол, намокание потолка и стен нижних соседей. Проржавевший насквозь полотенцесушитель или радиатор – беда, которая требует ремонта и перекрывания воды по всему стояку дома.

При наличии маленьких неполадок, которые можно устранить без спешки, советуем заблаговременно искать профильных специалистов. Запишите их номера в телефонную книгу своего мобильного, чтобы потом не соглашаться на первое попавшееся предложение.

1. Интернет даст множество контактов. Нужен электрик в Днепре? Вы получите сотни ресурсов, принадлежащих компаниям и частным лицам. Первые специализируются по этой тематике, вторые предоставляют услуги от себя, пользуясь наработанным опытом.

2. Исключите выбор мастеров по ценам за предоставление услуги. Часть сайтов обновляют информацию примерно раз в год, поэтому на фоне остальных они смотрятся очень даже выигрышно. При заказе услуги выясняется, что перспективы сэкономить буквально растворяются в воздухе.

3. Отзывы – это показатель успешности в глазах заказчиков. 100%-ные позитивы очень редки и почти не встречаются. Объяснение очевидное: даже если мастер выполняет работу хорошо, клиенту может не понравиться его манера общения, неаккуратность, возможное опоздание по прибытию. Поэтому выставленная оценка окажется четвёркой или даже тройкой. Но это ведь – субъективная оценка, которая не влияет на качество оказания услуги. Опасайтесь "идеальности": в этом случае возникают сомнения в истинности написания отзывов. Может, они платные и сочинялись под заказ?

4. Слишком яркие обещания. "Мы лучшие!", "только у нас…", "таких условий вы не найдёте нигде…", "сделаем ремонт бесплатно, если найдёте стоимость ниже, чем у нас…" ─ это уловка, которая говорит о бахвальстве. Что будет, когда клиент увидит цены ниже? Да ничего. Ему посоветуют обращаться к тому, кого нашёл. Рекламный трюк, рассчитанный на простаков.

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