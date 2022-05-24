Профессиональный экспресс ремонт iPhone X

24 мая 2022, 8:15

iPhone X — первая модель “яблочного” смартфона, которая стала безрамочной. Устройство по сей день не утратило актуальность и может дать фору многим бюджетным “китайцам”. Но, к сожалению, возраст все равно дает о себе знать.

Чаще всего владельцы iPhone X сталкиваются с такими неисправностями, как:

сильный износ АКБ;

не работает порт;

хрипят или не работают динамики;

трещины на стекле дисплея;

поврежден корпус и т.д.

Обращаться в официальный сервисный центр, если срок гарантии истек, не стоит по двум причинам: высокая стоимость ремонта и большие сроки. Однако к выбору СЦ необходимо подходить грамотно, в противном случае даже такая простая процедура, как замена батареи, может обернуться рядом проблем со смартфоном в будущем.

Как быть в такой ситуации? Рекомендуем обращаться в крупную компанию, с хорошей репутацией и большим опытом работы. Отличным примером служит СЦ iFix в г. Киев. Теперь, в случае поломки устройства, с ним не нужно расставаться. Ведь в среднем ремонт iPhone X здесь занимает около 20 минут. Даже самые сложные виды ремонта могут быть выполнены при вас.

Стоит ли говорить о качестве? IFix является одним из наиболее современных и хорошо оснащенных сервисных центров. А работают в нем мастера с высокой квалификацией и опытом ремонта “яблочной” техники.

Преимущества ремонта iPhone X в СЦ iFix

Ремонт iPhone X в сервисном центре iFix имеет несколько ключевых преимуществ. Кроме высокой скорости и качества, которое подтверждается большой гарантией, отдельно следует сказать о стоимости. Ознакомиться с ценами можно на сайте компании.

Разумеется, ремонт iPhone — это не дешевое удовольствие, так как дорого стоят детали. Однако специалисты iFix могут предложить вместо оригинальных деталей использовать качественные реплики, которые стоят значительно дешевле.

Также обращаем ваше внимание на ряд других положительных моментов:

- наличие услуги “срочный ремонт”, при заказе которой ваше устройство будет обслужено немедленно;- наличие деталей для iPhone X на складе компании;- при заказе ремонта сервисный центр не берет денег за диагностику;- помощь в решении проблем с ПО.

Стоит упомянуть и отличную репутацию компании, что подтверждает огромное количество положительных отзывов в сети. Поэтому, обратившись в iFix, вы можете быть уверены, что ваш смартфон попал в добросовестные и профессиональные руки.

Какой ремонт iPhone X можно заказать в СЦ iFix

Современное профессиональное оборудование, а также высокая квалификация сотрудников сервисного центра iFix позволяет выполнять любые виды ремонта, даже самые сложные, такие как замена компонентов материнской платы.

Заказать ремонт iPhone X можно не выходя из дома, на сайте компании. Для этого нужно подать заявку, после чего в течении 10 минут с вами свяжется представитель компании.