Игровая мышь Bloody W90 Max

23 марта 2021, 11:15

Bloody представил новую сверхточную мышь W90 Max, которая порадует своими высокотехнологичными характеристиками даже самых требовательных пользователей.

В новинке сразу считывается ДНК бренда: отличная эргономика, удобный прорезиненный скролл и подсвеченный логотип на корпусе в виде отпечатка ладони. Две основные кнопки изготовлены с применением технологии двойной инжекции, что гарантирует долговечность и обеспечивает высочайшую точность нажатий. Специальные текстурированные прорезиненные вставки по бокам облегчают управление мышью, а 5 режимов подсветки добавят ярких эффектов и усилят впечатления от игрового процесса.Отличительной особенностью мыши является профессиональный кастомизированный сенсор BC3332-A. Например, для игр жанра FPS, где необходима высокая скорость реакции и предельная точность, W90 Max просто незаменима. Максимальное ускорение в 35g позволит совершать резкие маневры и не терять контроль, а регулируемую частоту опроса (до 2000 Гц) можно адаптировать под свой стиль игры. Для удобного перемещения мыши служит так же настраиваемая высота подъема (LOD) — это особенно важно в случае использования небольшой игровой поверхности. Теперь не придется терять драгоценное время во время поднятия и переноса мыши, а значит минимизируется возможность потери контроля в напряженном игровом процессе.Важным преимуществом мыши является высокое разрешение до 10 000 CPI, с помощью которого улавливается любое незначительное движение. Кроме того, благодаря частоте кадров 8 000 fps и скорости отслеживания 250 дюймов в секунду, достигается максимальная точность и сверхбыстрая скорость реакции, даже в самых динамичных игровых сессиях.Полезным дополнением стало уже активированное программное обеспечение Ultra Core, которое дает доступ к функции 5-ти позиционной калибровки, 6-ти снайперским режимам и настройке макросов для MMO игр. С W90 Max каждый станет непобедимым героем и сможет приблизиться к уровню профессионального геймера, удивляя противников своей точностью и реакцией.