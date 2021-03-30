Цифровизация и персонализация выступят драйверами потребсектора

30 марта 2021, 10:45

ГК «ФИНАМ» представила стратегию по потребительскому сектору. Ключевыми трендами отрасли аналитики называют цифровизацию и персонализацию, и ожидают продолжение развития e-commerce в будущем.

При этом первое полугодие 2021 года станет периодом роста для сектора Consumer Staples, а второе — для сектора Consumer Discretionary. Из перспективных инвестиционных идей рекомендуется присмотреться к акциям Procter & Gamble, McDonalds, PepsiCo, Alibaba и «Детского мира».



Общими трендами для всех компаний потребительского сектора являются цифровизация, движение в e-commerce, а также персонализация продуктов и услуг путем использования данных о пользователе, отмечается в исследовании «ФИНАМа». По мнению аналитиков, в первой половине 2021 года неопределенность и ограничения, связанные с COVID-19, могут заставить людей обходить заведения общепита стороной, делая выбор в сторону Consumer Staples (ритейлеры и продукты ежедневного потребления). По мере снятия ограничений, во второй половине года потребители начнут чаще посещать общественные места и путешествовать, бенефициарами чего выступят Consumer Discretionary (товары и услуги, которые потребители считают желательными).



Согласно данным eMarketer, в ближайшем будущем рост электронной коммерции продолжится. Бенефициаром этого процесса выступит Alibaba — крупнейшая в Китае компания в сфере онлайн-торговли, помимо e-commerce имеющая облачный бизнес, финтех, логистические сервисы и пр. По мнению аналитиков, дальнейшее расширение онлайн-ритейла и экспансия цифровой экосистемы компании на глобальный рынок поддержат высокие темы роста флагмана китайского e-commerce. Апсайд по бумагам составляет 31,06%.



Открытие ресторанов и кафе во второй половине 2021 года станет основным драйвером для сектора напитков — лидерами выступят Coca Cola и PepsiCo. «Согласно данным Reuters, прогноз для Coca-Cola по увеличению показателя по итогам 2021 года составляет 11,08%, для PepsiCo — 6,84%», — отмечают аналитики. По их мнению, глобальные продажи безалкогольных напитков могут быть более устойчивыми к давлению закрытия заведений и возможному продолжительному периоду слабого рынка труда, чем рынок алкогольных напитков.



В «ФИНАМе» также ожидают роста продаж бытовой химии и личной гигиены, особенно в III квартале 2021 года — этому будут способствовать изменение отношения населения к антисанитарии и повышенный спрос на товары для ухода и красоты: «Один из самых привлекательных эмитентов для инвесторов на этом фоне стал Procter & Gamble — американская компания-лидер мирового рынка потребительских товаров с рыночной капитализацией в $303,3 млрд. Апсайд по бумагам в 2021 году эмитента составляет 38,8%».



Автокафе и доставка во многом помогли компаниям пережить пандемию в 2020 году. Во второй половине 2021 года от снятия ограничений выиграет индустрия ресторанов, замечают в аналитическом управлении «ФИНАМа». Особенно успешным текущий год может стать для McDonald’s благодаря улучшенному качеству блюд, удобному формату автокафе и цифровизации. Потенциал роста акций эмитента составит 22,18%.



Российский потребительский сектор показал доходность выше широкого рынка с января 2019 года до текущего момента, что объясняется ростом бизнеса и гибкостью компаний в условиях ограничений. На этом фоне аналитики рекомендуют инвесторам присмотреться к лидеру индустрии — «Детскому миру», стратегия которого предполагает сохранение двузначных темпов роста общих продаж в среднесрочной перспективе, с акцентом на онлайн-продажи. «Доля рынка ритейлера в общем объеме розничной торговли товаров для детей в России оценивается в 26.Капитализация компании — 101,7 млрд руб. Апсайд по бумагам составит 23,19 %», — подчеркивается в исследовании.