Siri заявила, что следующая презентация Apple состоится 20 апреля

13 апреля 2021, 15:15

Голосовой помощник Siri, используемый в устройствах Apple, похоже раскрыл дату проведения новой презентации компании. Голосовой ассистент утверждает, что следующее мероприятие разработчика состоится 20 апреля. Об этом пишет The Verge.

Журналисты сообщают, что вероятно этот ответ смогли получить только пользователи из США. «Специальное мероприятие пройдёт во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния. Вы можете узнать все подробности на Apple.com», — утверждает Siri. После этого помощник предлагает перейти на соответствующую страницу, но там нет информации о грядущей презентации.



Обычно компания рассылает приглашения на мероприятия за неделю до его проведения, поэтому официальное подтверждение информации ожидается в течение дня. Следует помнить, что Калифорния расположена в тихоокеанском часовом поясе (-10 часов от московского времени), так что в России уже может наступить завтра к моменту объявления Apple.



Никаких данных об объектах презентации пока нет, но, по слухам, там могут показать новые iPad. Новые планшеты получат экраны mini-LED, которые обеспечат улучшенную контрастность без риска выгорания матрицы. Также сообщалось, что устройства могут оснастить новыми процессорами, которые, предположительно, будут сопоставимы по производительности с компьютерными Apple M1.

Также, по слухам, Apple близка к запуску трекеров AirTags. Устройства для отслеживания местоположений должны были выйти ещё в 2020 году, но это не произошло. Вместо этого разработчики разрешили использовать сервис Find My для интеграции в свои разработки сторонним компаниям.