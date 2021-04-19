ТОП-5 сверхдоступных смартфонов апреля

19 апреля 2021, 8:00

Если вы ищете доступный по цене телефон начального уровня, который не заставит вас пожалеть о его покупке, вы попали в нужное место.

Redmi 9



Спустя почти год после официального запуска Redmi 9 можно, наконец, найти менее чем за 100 долларов, что делает его одним из лучших (если не лучшим) смартфоном в этом ценовом диапазоне. Телефон Redmi действительно оснащен мощным чипсетом MediaTek Helio G80, а также минимум 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью microSD).

Redmi 9 также может похвастаться большим 6,53-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD +, который включает 8-мегапиксельную селфи-камеру в выемке наверху. Между тем, на задней панели мы находим четыре камеры, включая основную 13-мегапиксельную, сверхширокоугольную 8-мегапиксельную линзу, 8-мегапиксельную портретную камеру и 5-мегапиксельную макро-камеру.



Смартфон поставляется с очень большой батареей емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, аудиоразъемом 3,5 мм, сканером отпечатков пальцев на задней панели и работает под управлением MIUI 11 на базе Android 10 из коробки.

Realme C11



Затем у нас есть Realme C11, который поставляется с менее мощным MediaTek Helio G35, а также с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти (с возможностью расширения через слот microSD).



Это оборудование оснащено 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720 x 1600 пикселей. Между тем, для фотографий есть две задние камеры: 13 МП для основной и 2 МП для датчика глубины. О селфи позаботится 5-мегапиксельная селфи-камера.

Как и Redmi 9, Realme C11 поставляется с большой батареей емкостью 5000 мАч, аудиоразъемом 3,5 мм, а также запускает Realme UI на базе Android 10 из коробки.

UMIDIGI A9



На третьем месте у нас UMIDIGI A9, и, к сожалению, нам нужно снова отказаться от производительности. Смартфон действительно работает на чипсете MediaTek Helio G25, но, по крайней мере, мы получаем 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения).

A9 от UMIDIGI A9 также оснащен большим 6,53-дюймовым экраном IPS с разрешением HD + и выемкой вверху для 24-мегапиксельной селфи-камеры. Между тем, на задней панели у нас есть всего три камеры, включая основной датчик на 13 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и датчик на 2 МП для данных глубины.



Не отставая от вышеперечисленных смартфонов, UMIDIGI A9 также оснащен массивной батареей емкостью 5150 мАч, имеет 3,5-мм аудиоразъем и запускает Android 11 из коробки.

Blackview A80 Plus



Затем у нас есть Blackview A80 Plus, который обеспечивает хороший компромисс между мощностью и многозадачностью с его SoC MediaTek Helio A25, которому помогают 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.



Телефон Blackview оснащен 6,49-дюймовым экраном IPS с разрешением HD +, который включает 5-мегапиксельную камеру для селфи вверху. Перейдя на задний план, у нас есть четыре камеры, включая основной датчик Sony IMX258 на 13 МП, за которым следуют дополнительные датчики 2 МП, 0,3 МП и 0,3 МП.

Наконец, Blackview A80 Plus имеет батарею немного меньшего размера на 4680 мАч, аудиоразъем 3,5 мм и даже NFC.

OUKITEL WP12



И последнее, но не менее важное: если вы работаете в сложных условиях, OUKITEL WP12 может стать лучшим смартфоном. WP12 действительно прочный телефон, а это значит, что он очень прочный и водонепроницаемый.

Смартфон оснащен 5,5-дюймовой панелью с разрешением HD + и оснащен чипсетом MediaTek Helio A22 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью microSD).Что касается фотографии, OUKITEL WP12 оснащен основной камерой на 13 МП и датчиком глубины на 2 МП на задней панели, а также большой тройной светодиодной вспышкой. Между тем, спереди мы находим одиночный 8-мегапиксельный снимок.Наконец, прочный телефон оснащен батареей емкостью 4000 мАч, у него нет 3,5 мм, но он компенсирует это модулем NFC.