Сайты на WordPress будут автоматически блокировать технологию Google FLoC

20 апреля 2021, 13:45

Ранее в этом году компания Google объявила о намерении прекратить использование идентификаторов пользователей для персонализированной рекламы, заменив их технологией Federated Learning of Cohorts.

Не так давно разработчики из DuckDuckGo, Brave, Vivaldi и Electronic Frontier Foundation выступили против этой технологии, а теперь к ним присоединились разработчики WordPress.



Что касается самой технологии FLoC, то она использует алгоритмы машинного обучения в процессе анализа поведения пользователей в Сети. Особенность заключается в том, что в процессе анализа не осуществляется идентификация отдельных пользователей. Вместо этого они делятся на группы в зависимости от схожести их предпочтений. Благодаря этому собираются данные более широкой аудитории, но конфиденциальность отдельных пользователей не нарушается.



Упомянутые разработчики ранее уже высказывались в негативном ключе по поводу новой технологии Google, посчитав, что технологический гигант попросту заменяет один риск конфиденциальности пользователей другим. Теперь же к ним присоединились разработчики WordPress, которые также предлагают рассматривать FLoC как угрозу безопасности.



Они опубликовали сообщение, в котором, помимо прочего, говорится о том, что на сайтах под управлением WordPress технология FLoC будет блокироваться автоматически благодаря четырём строчкам кода, которые позволят отправлять браузеру запрос на отключение FLoC для конкретного сайта. Разработчики также отметили, что владельцы сайтов на WordPress, которые хотят использовать новую технологию Google, должны удалить упомянутые строки кода. Данное изменение будет включено в WordPress 5.8, релиз которой ожидается в июле этого года. Разработчики также не исключили возможности добавления автоматической блокировки FLoC в более ранние версии CMS.

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