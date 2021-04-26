Kaercher строит гигантский офис под Киевом

Kaercher Украина объявляет об инвестировании в масштабное строительство для размещения официального представительства компании в Украине.
100% современное и экологичное официальное представительство Kaercher будет расположено в Киевской области, возле села Гатное. Кроме офисных помещений, в нем будут действовать самый крупный в Украине Kaercher Центр, инновационный учебный центр Kaercher Академия и сервисный центр для обслуживания техники известного производителя. Также в новом комплексе планируется в будущем собирать коллег со всей Восточной Европы для тренингов и обмена опытом.
Будущий офисный центр будет построен с привлечением максимально экологичных и современных технологий, например, солнечных батарей и систем сохранения водных ресурсов. В здании установят резервуары для накопления дождевой воды, чтобы использовать в украинской штаб-квартире и Kaercher Академии. Также планируется размещение современной автомобильной мойки с задействованием инновационных экологичных технологий, которые исключают загрязнение окружающей среды и позволяют экономить природные ресурсы. На территории будущего комплекса Kaercher Competence Center будут внедрены технологии очистки воды для ежедневного использования и применения с учебными целями. Поэтому компания делает все для минимизации потенциального негативного влияния на окружающую среду.
Строительство международного офисного центра является мощной инвестицией в государственную экономику, создание новых рабочих мест и позитивный имидж Украины на международном рынке. Комплекс будет приносить пользу на местном уровне за счет создания новых рабочих мест для жителей села Гатное, усовершенствования инфраструктуры и т.п. Например, проектом строительства предусмотрено создание двух подземных резервуаров для накопления воды общим объемом более 300 кубических метров, удлинение системы водоснабжения. Также будет установлен пожарный гидрант для эксплуатации в случае пожара, – не только для потребностей Kaercher, но и прилегающих домов и построек. Эти инвестиции повышают противопожарную безопасность в округе и улучшают существующее состояние инфраструктуры. После открытия комплекса Kaercher Competence Center предприятие станет источником значительных налоговых отчислений к местным бюджетам и будет способствовать привлечению к сотрудничеству местные предприятия.
Генеральный директор Kaercher Украина Иван Бечко уверен, что строительство новой украинской штаб-квартиры отображает амбициозные ожидания немецкого бренда относительно роста на украинском рынке. В течение нескольких последующих лет компания прогнозирует увеличение персонала приблизительно на 10-15% ежегодно. «Я уверен, что через 5-6 лет мы будем использовать все помещения нового офиса, а коллеги из международной сети Kaercher будут посещать Украину для обмена и обучения в Kaercher Академии. Сам объект станет еще и большим тренинговым центром для обучения персонала новейшим технологиям очистки. Будет предоставлен широкий выбор полов и поверхностей для учебных целей, где задействуют все доступные технологии Kaercher – от промышленного оборудования до техники для дома и сада», – считает Иван Бечко. – «Здесь, в Украине, у нас значительный полезный опыт, которым мы можем поделиться с коллегами со всего мира».
Открытие инновационного здания официального представительства Kaercher Украина в 2022 году станет важным шагом в развитии компании в Украине. Руководитель украинской дочерней компании уверен, что инвестиции в этот проект оправдают себя и компания будет стремительно развиваться на местном рынке в последующие 15-20 лет.
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