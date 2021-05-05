ThinkPad Х1 Nano уже в Украине - самый легкий ноутбук для бизнеса от Lenovo

5 мая 2021, 10:45

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок самой легкой новинки флагманской серии ThinkPad X1 — ThinkPad X1 Nano.

Современный пользователь нуждается в легкости и не терпит компромиссов. Самое легкое устройство от легендарного бренда ThinkPad — X1 Nano — весит всего 907 г, но не уступает в надежности и производительности. Ноутбук работает на базе инновационной платформы Intel Evo, поэтому готов поражать продуктивностью и скоростью. Устройство включается сразу, стоит только открыть крышку ноутбука. Мощный процессор Intel Core i7 vPro 11-го поколения, графика Intel Iris Xe и оперативная память до 16 ГБ (в максимальной конфигурации) превращают ноутбук в надежного помощника в любых бизнес-задачах и при любых сценариях. Бесперебойное и быстрое подключение даже в людных местах гарантирует технология WiFi 6, а поддержка 4G/5G (опционально) позволит быстро и безопасно подключиться к сети, чтобы наслаждаться веб-серфингом в любом месте.

ThinkPad Х1 Nano с 13-дюймовым дисплеем и разрешением 2160x1350 пикселей получил тонкие рамки и новое соотношение сторон 16:10, что позволяет разместить на экране еще больше информации. Для профессиональной работы с визуальным контентом не нужно подключать дополнительный монитор: яркость экрана до 450 нит и поддержка 100% охвата цветового пространства sRGB обеспечивают максимально точную цветопередачу и насыщенность. Самый легкий ноутбук можно выбрать в комплектации с сенсорным дисплеем, чтобы делать быстрые заметки, удобно переключаться во время презентаций и легко маневрировать между задачами. Нужен надежный рабочий помощник? ThinkPad Х1 Nano дает возможность получить максимум от бизнес-устройства: удобное управление онлайн-звонками с помощью функциональных клавиш F9-F11, четыре микрофона на 360 градусов и автономность до 13 часов. Два порта Thunderbolt 4 позволяют подключить сразу два монитора или SSD-накопитель без потери скорости передачи данных. Ноутбук сразу готов к работе благодаря операционной системе Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации). Устройство также можно выбрать на базе ОС Linux.



Как и все устройства линейки ThinkPad, новинка проверена по стандарту Министерства обороны США MIL-STD-810H. Это свидетельствует о высоком уровне работоспособности в экстремальных условиях: мороз, высокая влажность, перепады давления, пролитая жидкость не смогут навредить данным2. ThinkPad Х1 Nano способен хранить большие массивы информации благодаря SSD-накопителю до 1 ТБ (в максимальной конфигурации). Данные будут защищены и от киберугроз, ведь новинка оснащена обновленными решениями безопасности ThinkShield, а также инновационными возможностями искусственного интеллекта и биометрическими средствами. Получить доступ к ноутбуку сможет только владелец с помощью считывателя отпечатков пальцев Match-on-chip. Войти в систему без прикосновения можно благодаря инфракрасной камере — система быстро выйдет из спящего режима. Ноутбук надежно охраняет данные даже когда владельца нет рядом — технология обнаружения присутствия человека автоматически блокирует устройство, когда пользователь удаляется.

Все продукты бренда Think поддерживают корпоративную версию ПО Lenovo Vantage. Эта версия Vantage — интуитивно понятный и простой способ управления устройствами, который позволяет настраивать систему в соответствии с потребностями пользователя.

В условиях удаленной работы благодаря версии для бизнес-устройств Vantage IT-администраторы могут управлять возможностями устройств через внутреннюю сеть и настраивать время проверки и установки обновлений с любой точки. Приложение всегда доступно для пользователей и позволяет настраивать производительность батареи, микрофона, дисплея и камеры для оптимизации аудиовизуального опыта. Vantage защищает бизнес устройства от внешних угроз благодаря выявлению ненадежных сетей Wi-Fi, автоматического обновления BIOS и встроенного ПО. С помощью программы легко самостоятельно делать системные обновления без помощи IT-специалистов.

Для серии ThinkPad доступен широкий выбор дополнительных аксессуаров, которые улучшают удобство использования устройства на работе или дома. Стильные мониторы, док-станции для комфортной работы в офисе, а также аксессуары (мыши, клавиатуры, жесткие диски и многое другое) — большой выбор для всех, кто предпочитает надежные и производительные решения.

На все модели ThinkPad предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

Ноутбук ThinkPad Х1 Nano уже доступен на украинском рынке по цене от 79 344 гривен в черном цвете. Модель с сенсорным экраном можно выбрать с узором из карбонового волокна на верхней крышке.

Технические характеристики ThinkPad Х1 Nano

Процессор: Intel Core i7 vPro 11-го поколения (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации), Linux

Дисплей: 13 "2K (2160 x 1350 пикселей), сенсорный экран с поддержкой технологии Dolby Vision (опционально), яркость до 450 нит, 100% охват цветового пространства sRGB

Графика: интегрированная Intel Iris Xe

Оперативная память: до 16 ГБ LPDDR4x

Накопитель: PCIe SSD до 1 ТБ (в максимальной конфигурации)

Аудиосистема: Dolby Atmos; четыре 360-градусные микрофона

Порты: 2 x Thunderbolt 4, комбинированный разъем для наушников и микрофона

Сеть: WiFi 6; Bluetooth 5.2; поддержка 5G / LTE 4G (опционально)

Габариты: 13,87 мм x 292,8 мм x 207,7 мм

Вес: 907 г

Цвет: черный, черный с узором из карбонового волокна на верхней крышке (доступен только для моделей с сенсорным интерфейсом)