Комплекты от Bron по акционной цене

20 мая 2021, 6:03

Отличное предложение от украинского производителя Bron, приобретите комплект для защиты Вашего дома по акционной цене*.

Узнайте где и в любой момент что происходит дома и управляйте ситуацией благодаря датчикам: движения, протечки, температуры, дыма, газа и другим.

1. Комплект охраны: Хаб; Датчик открытия.

2. Комплект анти-затопления: Хаб; Комплекс перекрытия воды; 2 датчика протечки.

3. Комплект охраны и анти-затопления: Хаб; Комплекс перекрытия воды; 2 датчики протечки; Датчик открытия.

4. Комплект анти-затопления и климат контроль: Хаб; Датчик температуры и влажности; Умное реле; Клапан перекрытия воды; 2 датчики протечки.

Украинский умный дом Bron для вашей комфортной и безопасной жизни. * Акция действительна до 19.06.2021 г.