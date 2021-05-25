Умная панель Aqara S1

25 мая 2021, 7:33

Умная сенсорная панель Aqara S1 оборудована большим ЖК дисплеем, диагональю 3,95 дюйма и IPS матрицей, при помощи которой можно управлять освещением, контролировать температуру кондиционеров или нагревателей, а также управлять электрокарнизами и другим умным оборудованием.



Панель работает с использованием протокола ZigBee 3.0, а для настройки и управления панелью S1 потребуется хаб. Панель устанавливается в стену, выполняя роль выключателя, для установки в стену потребуется квадратная монтажная коробка. В новую панель S1 встроен инфракрасный датчик присутствия и освещенности. Это позволяет автоматически регулировать яркость экрана в зависимости от освещенности и "просыпаться", если рядом присутствует человек.

Панель может отображать текущую информацию о погоде, дату и время, характеристики качества воздуха или температуру с датчиков внутри или снаружи дома. Кроме того, с ее помощью можно управлять светом, шторами, кондиционером, а также есть возможность управлять сразу несколькими устройствами без использования приложения на смартфоне или пульта управления.



Панель выполняет множество действий, но при этом занимает минимум места, монтируется на место выключателя.



И самое главное - это интеграция в Apple HomeKit. Это открывает вам доступ к реализации более интересных сценариев управления, чтобы контролировать весь дом в любое время и в любом месте и управлять домом с помощью голоса, с помощью голосового ассистента Apple Siri, через любое устройство Apple.

Корпус изготовлен из огнестойких материалов, которые устойчивы к высоким температурам, безопасны и надежны. В нее встроена защита от перегрева и перегрузки. Если потребляемая мощность достигает предельного порога в 10А, она автоматически отключится для защиты вашей безопасности.