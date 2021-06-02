Sony представляет новую линейку акустики X-Series из трех моделей

2 июня 2021, 11:15

Музыку лучше всего слушать в компании, и с новыми колонками линейки X-Series это становится еще проще. Все новые динамики специально разрабатывались, чтобы обеспечить мощное пространственное звучание, подходящее для музыки любого жанра.

В каком бы формате вам ни захотелось послушать любимого исполнителя – на улице или дома, в компании друзей или в одиночестве – новые колонки X-Series подойдут на любой случай. Вы можете выбрать модель с отличным качеством звука, которая идеально соответствует вашему стилю: портативные, надежные и с красивой подсветкой.



Во всех представленных колонках применяется инновационная технология Sony X-Balanced Speaker Units. Использование некруглой диафрагмы позволяет увеличить звуковое давление и уменьшить искажения звука за счет большей площади динамика. Это означает, что вы получите более насыщенный и чистый звук независимо от того, какой стиль музыки вы предпочитаете.



Модель SRS-XP700 оснащена тремя фронтальными и одним тыльным высокоэффективными твитерами, что обеспечивает всенаправленный звук с мощным глубоким басом и невероятной чистотой.



Колонки SRS-XP500 и SRS-XG500 получили два фронтальных высокоэффективных твитера для мощного звука. Кроме того, в модели XG500 используются пассивные излучатели, оптимизированные для воспроизведения насыщенных басов. В совокупности все это обеспечивает отличное звучание для веселых встреч хорошей компании друзей.

Функция MEGA BASS доступна во всех новых моделях и призвана усилить низкие частоты, обеспечивая мощный и эффектный бас.

С новыми колонками линейки X-Series вы почувствуете музыку, как если бы находились на настоящем выступлении. С режимом LIVE SOUND можно воссоздавать уникальную концертную атмосферу и переживать любимые музыкальные впечатления снова и снова.



Новая модель SRS-XG500 оснащена корпусом с защитой от влаги и пыли класса IP66 . Это означает, что вечеринку с мощным звуком можно проводить практически где угодно. Вы можете поставить колонку рядом с бассейном, взять ее с собой на весь день в парк на пикник или на пляж и не переживать о возможных повреждениях. В корпусе новой модели XG500 используется прочная водоотталкивающая сетка, благодаря чему колонка будет всегда оставаться сухой, радуя вас отличным звучанием.

Вечеринка на даче состоится при любой погоде. Корпус моделей XP700 и XP500 имеет степень защиты от влаги IPX4 , благодаря чему даже несколько капель дождя не станут поводом возвращаться в дом.



Вы можете взять музыку с собой благодаря продолжительной автономной работе моделей XG500 , XP700 и XP500 . Если же заряд аккумулятора заканчивается, колонки можно быстро подзарядить.

Во всех трех колонках поддерживается режим Battery Care Mode, который прекращает зарядку при достижении полной емкости, чтобы увеличить ресурс аккумулятора.



Все модели новой линейки X-Series оснащены удобными ручками для переноски. Даже если обычно колонка находится у вас в комнате, а вы захотели отдохнуть в тени сада, ее легко перенести за собой.



Новая ambient-подсветка придает этим колонкам еще более современный вид. Вы можете выбрать из множества доступных режимов , чтобы придать дополнительную яркость вечеринке или добавить элегантности спокойному вечеру.



Любите караоке? Тогда вы отлично споетесь с колонками X-Series. Они оснащены входами для микрофона и гитары , что делает их идеальным компаньоном для организации импровизированного выступления.



Модели XP700 и XP500 можно размещать как горизонтально, так и вертикально. Какой бы вариант вы ни выбрали, встроенный датчик в XP700 оптимизирует настройки звука в соответствии с положением колонки, чтобы вы могли в полной мере насладиться их звучанием .



Все три колонки поддерживают BLUETOOTH, благодаря чему вы можете подключить свое устройство к колонке и воспроизводить музыку напрямую со смартфона без проводов.



Все три колонки поддерживают функцию Party Connect, которая позволяет объединять до 100 совместимых колонок с поддержкой синхронизации звука и подсветки.



Новые колонки X-Series поддерживают воспроизведение музыки и подзарядку по USB, что делает их идеальным решением для вечеринок. Вы можете подключиться к USB-порту для воспроизведения цифровых файлов. Если аккумулятор вашего смартфона разряжен, вы можете даже подключить его к колонке для подзарядки.



Новые колонки совместимы с приложениями Sony | Music Center и Fiestable. С приложением Sony | Music Center вы можете выбирать плейлисты и добавлять новые композиции, менять настройки подсветки и режимы звучания непосредственно с танцпола. Приложение Fiestable поможет вам создать свою собственную неповторимую атмосферу для вечеринки благодаря возможности редактирования плейлистов, а также различным функциям для караоке, в том числе Voice Changer и Echo, и даже позволит вам почувствовать себя в роли диджея и управлять звуковыми эффектами.



Модели SRS-XP700, SRS-XP500 и SRS-XG500 поступят в продажу в Украину в июле 2021 года, стоимость будет объявлена позже.