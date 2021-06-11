11 июня 2021, 15:15

Вышла новая прошивка для нескольких популярных моделей ONYX

Вышла новая версия прошивки для моделей ONYX BOOX Darwin 6, ONYX BOOX Darwin 7, ONYX BOOX Monte Cristo 4 и ONYX BOOX Monte Cristo 5.



Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Программа Oreader заменена на программу Alreader X Pro

Улучшена работа приложения "Заставки"

Улучшена работа программ "WEB-чтение" и "Передача"

Расширены возможности Wi-Fi подключения для скрытых сетей

Исправлен перевод некоторых опций

Расширены и улучшены настройки подсветки экрана

Сделан ряд прочих мелких изменений.

Исправлены некоторые известные ошибки.

