11 июня 2021, 15:15

Вышла новая прошивка для нескольких популярных моделей ONYX

Вышла новая версия прошивки для моделей ONYX BOOX Darwin 6, ONYX BOOX Darwin 7, ONYX BOOX Monte Cristo 4 и ONYX BOOX Monte Cristo 5.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.

Список изменений следующий:

    Программа Oreader заменена на программу Alreader X Pro
    Улучшена работа приложения "Заставки"
    Улучшена работа программ "WEB-чтение" и "Передача"
    Расширены возможности Wi-Fi подключения для скрытых сетей
    Исправлен перевод некоторых опций
    Расширены и улучшены настройки подсветки экрана
    Сделан ряд прочих мелких изменений.
    Исправлены некоторые известные ошибки.
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