Вышла новая прошивка для нескольких популярных моделей ONYX

Вышла новая версия прошивки для моделей ONYX BOOX Darwin 6, ONYX BOOX Darwin 7, ONYX BOOX Monte Cristo 4 и ONYX BOOX Monte Cristo 5.
Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.
Список изменений следующий:
Программа Oreader заменена на программу Alreader X Pro
Улучшена работа приложения "Заставки"
Улучшена работа программ "WEB-чтение" и "Передача"
Расширены возможности Wi-Fi подключения для скрытых сетей
Исправлен перевод некоторых опций
Расширены и улучшены настройки подсветки экрана
Сделан ряд прочих мелких изменений.
Исправлены некоторые известные ошибки.
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