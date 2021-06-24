Аутентификация пользователей повышает уровень безопасности сайта

24 июня 2021, 12:15

Знать, кто ваши пользователи, означает знать, что они делают и чего не хотят. Более подробные и надежные данные позволяют адаптировать бизнес-модель, отслеживать тенденции и измерять, как они могут повлиять на будущий спрос.



Поэтому так важно создание личного кабинета под ключ. С помощью входа через учетную запись можно создавать петли обратной связи для проведения ваших собственных опросов или сбора отзывов, а также использовать рекламные платформы для таргетинга на зарегистрированных пользователей и покупателей в тех местах, где они уже проводят время в Интернете.



Внедрение механизма аутентификации пользователей



Аутентификация пользователей очень распространена в современных веб-приложениях. Это механизм безопасности, который используется для ограничения неавторизованного доступа к доступным только участникам областям и инструментам на сайте.



Аутентификация веб-сайта - это процесс безопасности, который позволяет пользователям проверять свою личность, чтобы получить доступ к своим личным учетным записям на веб-сайте.



Этот процесс происходит за кулисами каждый раз, когда человек входит в онлайн-учетную запись, включая профили в социальных сетях, сайты электронной коммерции, программы вознаграждений, учетные записи онлайн-банкинга и многое другое.



Практика аутентификации веб-сайта часто включает создание идентификатора и ключа.



Когда пользователь создает новую учетную запись на веб-сайте, он создает уникальный идентификатор и ключ, которые будут использоваться в будущем для подтверждения их личности и разрешения вернуться в учетную запись. Затем этот идентификатор и ключ хранятся на высокозащищенном веб-сервере для сравнения будущих учетных данных.



Идея состоит в том, что пользователь - единственный, кто имеет доступ к своему идентификатору и ключу, что гарантирует, что он единственный, кто может войти в учетную запись.



Идентификаторы и ключи могут иметь любую форму и размер, что позволяет создавать процессы входа в систему, варьирующиеся от "в основном открытые для атаки" до "полностью безопасные и надежные".



Однако наиболее распространенным типом аутентификации веб-сайта по-прежнему является использование традиционного имени пользователя и пароля в качестве идентификатора и ключа.



В то же время традиционные схемы имени пользователя и пароля становятся все более уязвимыми для кибератак. Хорошая новость заключается в том, что существуют более современные альтернативы, которые более безопасны и обеспечивают лучший пользовательский интерфейс.

Почему важна аутентификация на сайте?