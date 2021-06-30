Как быстро создать свой интернет-магазин

30 июня 2021, 11:15

Готовы ли вы к созданию своего собственного интернет-магазина? Возможно, вам только что пришла в голову замечательная идея продукта и теперь вы хотите узнать, готовы ли люди его покупать. Что ж, вам повезло, потому что вам больше не нужно быть опытным веб-разработчиком, потому что создание интернет магазина занимает всего 15 минут.



Как и начало любого бизнеса, открыть бизнес в электронной коммерции не всегда легко, но создание, запуск и поддержка сайтов, на которых предприниматели, дизайнеры и создатели всех мастей могут продавать свои товары, сейчас более достижимы, чем когда-либо.



Предприятия электронной коммерции - компании, которые передают товары, услуги и средства через Интернет - различаются по размеру и охвату, от гигантов розничной торговли, таких как Amazon, до небольших интернет-магазинов. Это лишь одна из многих областей, в которых за последние пять лет произошел значительный рост.





Согласно отчету Бюро переписи населения США , только в третьем квартале 2019 года продажи электронной коммерции в США составили примерно 154,5 миллиарда долларов, что составляет 11,2% от всех розничных продаж в стране.



В зависимости от ваших целей может иметь смысл начать бизнес в сфере электронной коммерции. В конце концов, без необходимости в наличии стандартного места, предприятия электронной коммерции предлагают большую гибкость, доступность и возможности для многих предпринимателей. Итак, как именно начать бизнес в Интернете?



Хотя есть заметные различия в запуске бизнеса электронной коммерции по сравнению с открытием обычного бизнеса, есть также ряд общих черт.



Шаг 1. Изучите пространство электронной коммерции и найдите свою нишу



Первым шагом в изучении того, как начать бизнес в сфере электронной коммерции, является проведение необходимых исследований. Точно так же, как если бы вы открывали ресторан и изучали разные места, варианты питания и темы, вам нужно изучить интересующую вас область электронной коммерции и принять некоторые решения в отношении вашего конкретного бизнеса.



Например, вы захотите подумать, что именно будет предлагать ваш бизнес в сфере электронной коммерции. Будете ли вы продавать товары или услуги? Если вы продаете товары, они физические или цифровые? Где вы будете поставлять свою продукцию? Наряду с этим вы также захотите подумать о типе бизнес-модели, которую вы хотите использовать - будете ли вы предлагать отдельные продукты, пакеты, подписки или что-то еще?



Кроме того, во время этого процесса вы также захотите думать в более широком масштабе: как вы доставляете свои продукты или услуги своим клиентам? Как будут выглядеть ваши стартовые затраты? Существуют ли правовые или другие нормативные акты в отношении вашего продукта или услуги, о которых вам следует помнить?



Эти вопросы, среди прочего, будут неотъемлемой частью вашего бизнеса и помогут вам начать создавать и писать свой бизнес-план. Этот процесс даст вам лучшее представление о ваших конкретных целях и о том, как вы собираетесь их достичь. В частности, в сфере электронной коммерции важной частью этого шага является поиск своей ниши.



Шаг 2. Выберите название своей компании и юридическую структуру.

После того, как вы утвердили план для своего бизнеса в сфере электронной коммерции, следующим шагом будет выбор имени. Как и в случае с любым другим бизнесом, вы захотите выбрать уникальное имя, которое четко указывает на то, чем вы занимаетесь или чем занимается.



Хотя вы пока не хотите тратить слишком много времени на веб-сайт, стоит проверить, доступно ли ваше потенциальное доменное имя для бизнеса. Если ваше доменное имя в настоящее время используется, вы можете рассмотреть другое название компании или другую структуру, например "yourbusinessname.co" вместо "yourbusinessname.com".



Затем выберите юридическую структуру вашего бизнеса. Выбранный вами тип юридического лица будет иметь важные юридические и финансовые последствия для вашей электронной коммерции.



Шаг 3. Выберите платформу электронной коммерции и создайте свой веб-сайт.

На этом этапе вы завершили оформление документов, необходимых для регистрации и легального открытия своего бизнеса в сфере электронной коммерции. Теперь, вместо поиска местоположения и подготовки к созданию физического магазина, вы начнете создавать свой веб-сайт и интернет-магазин.



Подобно физическому магазину, этот веб-сайт будет лицом вашего бизнеса - это то, что ваши клиенты увидят в первую очередь и что они будут использовать для просмотра и покупки ваших продуктов или услуг. Имея это в виду, создание вашего веб-сайта будет одной из самых важных частей начала вашего бизнеса в сфере электронной коммерции.