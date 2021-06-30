Оптический SFP+ модуль производства MikroTik

Больше возможностей, большее расстояние, та же цена - эволюция модулей MikroTik SFP
Новый MikroTik XS+2733LC15D - комплект, в который входят два модуля SFP+, можно использовать в паре для достижения рабочей скорости передачи данных до 25 Гбит/с на расстояние до 15 км на одном оптическом кабеле.
Основные характеристики
SFP / SFP + / SFP28
Тип оптоволокна - одномодовое SM
Разъем коннектора - Single LC
Скорость передачи данных - 1G / 10G / 25G
Длина волны - 1270nm + 1330nm
Расстояние передачи - 15 км
РОМСАТ - официальный дистрибьютор MikroTik в Украине