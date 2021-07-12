Высокие расходы на здравоохранение в США поддержат рост акций UnitedHealth

12 июля 2021, 9:15

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности крупнейшего американского игрока в сфере медицинского страхования UnitedHealth Group.

Аналитики констатируют, что США остаются абсолютным мировым лидером по затратам на здравоохранение, что создает хорошие перспективы для роста бизнеса компании. Акции UnitedHealth рекомендуется «Держать» с целевой ценой $439,25, потенциал роста составляет 6,7%.



UnitedHealth Group — крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США. Ее полис есть у каждого седьмого американца — к программе подключены более 45 млн жителей Соединенных Штатов. Страховка американского лидера индустрии также доступна в 150 странах, а в целом где ее услугами пользуются еще более 7 млн человек.



UnitedHealth весьма позитивно отчиталась за I квартал 2021 года: выручка выросла на 9% год к году и достигла $70,2 млрд, показатель EBITDA подскочил сразу на 31% — до $7,5 млрд. Прибыль компании также продемонстрировала впечатляющий рост: за год она прибавила 42% и составила $5,1 млрд. Причем годовой прирост квартальной прибыли стал рекордным с 2011 года: «В долгосрочной перспективе менеджмент компании ставит целью рост выручки на 6–9% в год, прибыли на акцию — на 13–16% в год».



Как отмечают аналитики, США ежегодно тратят на здравоохранение около 18% ВВП и по этому показателю являются абсолютным мировым лидером, а UnitedHealth выступает безусловным бенефициаром такой ситуации. Отличные перспективы и у основного направления компании Medicare&Retirement, который направлен на американцев старше 65 лет, считают в «ФИНАМе»: «Согласно прогнозам, к 2050 году число людей старше 60 лет во всем мире удвоится и достигнет 2 млрд. Учитывая инфляцию и тренд США тратить большие деньги на страхование, можно рассчитывать на значительный рост выручки группы от этого сегмента».



Кроме того, UnitedHealth уже более десяти лет стабильно повышает дивиденды, что также добавляет ей инвестиционной привлекательности, напоминают эксперты инвесткомпании: «В 2014 году норма выплат акционерам была повышена с 15–20% до 25–30% от чистой прибыли, и текущая низкая закредитованность группы позволяет рассчитывать на продолжение этого тренда». Аналитики рекомендуют «Держать» акции UnitedHealth с целевой ценой $439,25, потенциал роста составляет 6,7%.