Siemens делает ставку на ESG и борьбу с COVID-19

19 июля 2021, 9:45

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности немецкого конгломерата Siemens.

По мнению аналитиков, фокус на инновациях и активном развитии в наиболее перспективных отраслях поддержит высокие темпы роста финансовых показателей технологического гиганта. Акции компании рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 163,5 евро, потенциал роста от текущих уровней составляет 25,5%.



Siemens — немецкий конгломерат, работающий в сфере электротехники, транспорта, энергетики, медицинского оборудования и производственной автоматизации.



Как отмечается в исследовании, во II квартале 2021 года, несмотря на непростую макроэкономическую обстановку из-за пандемии коронавируса, Siemens продемонстрировал впечатляющие финансовые показатели. Чистая прибыль компании выросла более чем втрое — с 697 млн до 2,4 млрд евро, а денежный поток взлетел сразу в девять раз — со 134 млн до внушительных 1,2 млрд евро. «Учитывая достижение столь высоких показателей компания улучшила прогноз прибыли на весь финансовый год с 5-5,5 млрд до 5,7-6,2 млрд евро», — подчеркивают аналитики.



Важным драйвером роста в ближайшее время станет расширение сотрудничества технологического гиганта с биофармацевтической компанией BioNTech с целью глобального производства вакцины против COVID-19, уверены в «ФИНАМе»: «В рамках партнерства по всему миру будут построены заводы, которые Siemens снабдит новейшими технологиями автоматизации производственных мощностей, включая программное обеспечение для моделирования, проектирования и управления технологическими процессами».

Еще один позитивный фактор — активная политика M&A в наиболее перспективных сегментах бизнеса. Во II квартале подразделение компании Siemens Healthineers успешно завершило поглощение Varian Medical Systems — мирового лидера в области решений лучевой терапии и междисциплинарной онкологической помощи. «Укрепление позиций в сфере здравоохранения позитивно скажется на прибыли компании в ближайший год после заключения сделки», — прогнозируют аналитики.



Кроме того, эксперты подчеркивают ответственный подход Siemens к ведению бизнеса в соответствии с критериями ESG: «С 2015 года компания сократила выбросы CO2 более чем вдвое. К 2030 году во всей цепочке поставок она обязуется снизить их на 20%, а к 2050 году — добиться полной углеродной-нейтральности». Уж в 2022 году конгломерат намерен построить один из крупнейших заводов по производству «зеленого водорода» в Германии. Водород будет заправляться в газовые баллоны для местного потребления и отправляться в регионы ФРГ и Чехии. «Такой подход гарантирует, что усилия компании по защите климата будут соответствовать высоким требованиям Парижского соглашения», — отмечается в исследовании.



Одновременно в пользу инвестиционной привлекательности компании работает запуск новой пятилетней программы обратного выкупа акций объемом в 3 млрд евро и весьма комфортная для акционеров дивидендная политика, констатируют аналитики: «Конгломерат ежегодно направляет на дивидендные выплаты 40-60% чистой прибыли. По итогам 2020 года совет директоров рекомендовал направить на выплаты 70% чистой прибыли, что составило 2,8 млрд евро, или 3,5 евро на акцию, с доходностью 2,6%».