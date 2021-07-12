Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Kon-Tiki 2

12 июля 2021, 11:45

Вышла новая версия прошивки для популярной модели ONYX BOOX Kon-Tiki 2 версии 2021-07-07_11-35_3.0-mc_d62f47c7c.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Оптимизировано извлечение метаданных в библиотеке ONYX.

Увеличено количество настроек подсветки экрана.

Сделан ряд прочих мелких изменений и улучшений.

Исправлены некоторые ошибки.



Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.



Напомним, что ONYX BOOX KON-TIKI 2, это устройство для чтения электронных книг с увеличенным экраном и выдающимися техническими характеристиками. Модель имеет дисплей E Ink Carta Plus размером 7,8 дюйма с сенсорным управлением и подсветкой с цветовой регулировкой. Высокопроизводительный 8-ядерный процессор в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти обеспечивают высокую скорость работы устройства даже со сложными документами. Благодаря большому экрану данная модель позволяет совмещать чтение художественной и технической литературы. Kon-Tiki 2 базируется на операционной системе Android 10.0, что позволяет использовать сторонние приложения и делает устройство более универсальным.