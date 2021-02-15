ONYX обновила ридер Kon-Tiki 2

15 февраля 2021, 11:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представляет новый ридер - ONYX BOOX Kon-Tiki 2.

Модель является продолжением ставшей популярной серии ридеров с увеличенным экраном, имея при этом ряд существенных улучшений. Процессор Qualcomm 636, установленный в новой модели, имеет примерно вдвое большую производительность, а модули памяти LPDDR4X работают почти в три раза быстрее. Встроенный в корпус динамик позволяет прослушивать музыку и аудиокниги непосредственно с устройства. Операционная система Android 10, под управлением которой работает ридер, значительно расширяет его возможности.



ONYX BOOX Kon-Tiki 2 оснащен 7,8-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с разрешением 1872 на 1404 точки и плотностью пикселей 300 dpi. Экран, увеличенный до таких размеров, отображает на 68% больше информации, чем аналогичные 6-дюймовые дисплеи, что обеспечивает больший комфорт при чтении книг и особенно при работе с документами. В модели установлена подсветка последнего поколения MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания. Использование функции SNOW Field позволяет существенно снизить количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Поддержка четырех режимов работы экрана позволяет выбрать оптимальное соотношение качества отображения и скорости перерисовки практически для любого сценария использования.



Аппаратная платформа Kon-Tiki 2 включает 8-ядерный процессор Qualcomm с современной архитектурой, имеющий тактовую частоту 1,8 ГГц и поддерживающий режим Deep Sleep. Энергоэффективность такого процессора на 31% выше, чем у используемого в модели первого поколения. Книга имеет 3 ГБ оперативной памяти, которая базируется на обновленных модулях и стала почти в 3 раза быстрее установленной ранее. Даже при открытии самых объемных документов скорость работы устройства останется комфортной для пользователей.



Было существенно улучшено программное обеспечение модели: на Kon-Tiki 2 установлен новый интернет-браузер NeoBrowser, оптимизированный для работы на экране E Ink. Появилась возможность одновременной работы сразу с двумя приложениями на одном экране - функция Split View. Ридер поддерживает работу с большинством популярных форматов текстовых файлов, а также аудиофайлами MP3 и WAV. Встроенные словари позволяют переводить текст непосредственно из книги, также есть возможность установки дополнительных словарных баз. Модель базируется на операционной системе Android 10 и имеет встроенный магазин приложений, в котором пользователи могут найти множество полезных программ для собственных нужд. Как и во всех новых моделях ONYX BOOX, в Kon-Tiki 2 используется новый тип библиотеки. Она позволяет пользователю сортировать книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры помогут быстро найти нужное произведение. Кроме стандартного способа записи книг через USB-кабель теперь можно использовать облачный сервис Send2Boox.



Букридер, несмотря на увеличенный размер экрана, выполнен в компактном корпусе и поставляется с «умной» обложкой, которая при закрытии переводит его в спящий режим. Экран книги дополнительно закрыт защитным стеклом от известного японского производителя ASAHI, которое предохраняет его от царапин и других повреждений. Разъём USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к устройству можно подключать различные дополнительные устройства, такие как накопители, наушники, клавиатуры и т.п. ONYX BOOX Kon-Tiki 2 имеет встроенные модули Wi-Fi, с поддержкой 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Аккумулятор емкостью 3150 мАч позволит заряжать книгу раз в несколько недель при ее стандартном использовании.