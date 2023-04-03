ONYX BOOX Kon-Tiki 3 – официальный анонс

3 апреля 2023, 13:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представляет новый ридер ONYX BOOX Kon-Tiki 3.



Модель является продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюйма, она получила обновленный процессор, операционную систему Android 11 и улучшенное ПО.

Модель ONYX BOOX Kon-Tiki 3 оснащена 7,8-дюймовым сенсорным дисплеем высокого разрешения E Ink Carta Plus. Экран такого размера отображает на 68% больше информации, чем аналогичные 6-дюймовые дисплеи. Благодаря этому обеспечивается больший комфорт при чтении текстов и при работе с документами. В модели установлена система подсветки MOON Light 2 с возможностью регулировки цветовой температуры. Оттенок можно менять от холодного белого для чтения днём до тёплого жёлтого для чтения ночью. Светодиоды питаются постоянным током, что исключает мерцание света и обеспечивает дополнительный комфорт для глаз. Функция SNOW Field существенно снижает количество артефактов при частичной перерисовке.Аппаратная платформа Kon-Tiki 3 базируется на обновленном процессоре Qualcomm, выполненном по 11-нанометровому техпроцессу и имеет 3 ГБ оперативной памяти. Даже при открытии “тяжелых” документов скорость работы ридера останется высокой. Модель имеет 32 ГБ встроенной памяти, которые позволят хранить на устройстве большое количество книг и документов. Модуль Wi-Fi поддерживает работу в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц, и обеспечивает возможность выхода в Интернет, передачи файлов с других устройств и использования онлайн-сервисов, включая сетевые библиотеки, облачные хранилища, магазин приложений и многое другое. Модуль Bluetooth 5.0 позволяет подключать к ридеру наушники, беспроводные колонки, пульты управления и другие аксессуары.Kon-Tiki 3, несмотря на большой размер экрана, имеет тонкий компактный корпус. Дисплей модели дополнительно покрыт защитным стеклом, предохраняющим от царапин и других повреждений, а также снижающим количество засветов и бликов. В комплекте с ридером поставляется «умная» обложка, переводящая устройство в спящий режим при закрытии. Разъём USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к устройству можно подключить внешний USB-накопитель, клавиатуру, мышь, проводную гарнитуру и другие аксессуары.