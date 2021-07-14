EVGA представила блоки питания SuperNOVA P+ мощностью до 1600 Вт

14 июля 2021, 11:45

Компания EVGA представила полностью модульные блоки питания серии SuperNOVA P+, спроектированные для мощных игровых систем. В неё вошли модели мощностью 1300 и 1600 Вт.

Обе новинки имеют сертификацию 80 PLUS Platinum, что говорит о высокой энергетической эффективности.



Блоки питания EVGA SuperNOVA 1600 P+ и SuperNOVA 1300 P+ являются переосмыслением популярных моделей EVGA 1600 P2 и 1200 P2, предлагающие более высокое качество исполнения и лучшую стабильность. Новинки на 20 мм короче своих предшественников. При этом для обеспечения более эффективного охлаждения была пересмотрена внутренняя компоновка. В конструкции применяются качественные конденсаторы японского производства. Для SuperNOVA 1600 P+ и 1300 P+ заявлено более эффективное регулирование одиночных линий 12 В, КПД которых в каждом случае выше 92%.





Обе модели предлагают внушительный набор различных защит и поддерживают режим EVGA ECO Mode, который обеспечивает полную тишину работы БП при низких нагрузках путём остановки вентиляторов. При высоких нагрузках уровень шума повышается незначительно. Компания заявляет о снижении этого показателя у новых БП до 45 % по сравнению со своими предшественниками серии P2. Например, у той же модели SuperNOVA 1300 P+ этот показатель снижен до 19,3 дБА против 35,8 дБА у модели EVGA 1200 P2.



За охлаждение компонентов модели SuperNOVA 1600 P+ отвечает 135-мм вентилятор на двухрядном шарикоподшипнике, являющийся стандартом в БП подобного класса и мощности. В модели SuperNOVA 1300 P+ используется 135-мм гидродинамический вентилятор с пониженным коэффициентом износа.





На каждую модель блока питания серии SuperNOVA P+ производитель даёт 10 лет гарантии. Младшую модель компания оценила в $350. Старшая появится в продаже позже. Её цена пока неизвестна.

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