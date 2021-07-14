Восстановление глобальной экономики и открытие границ улучшат показатели Visa

14 июля 2021, 12:15

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности оператора крупнейшей международной платежной системы Visa.

Аналитики ожидают, что массовая вакцинация и отложенный спрос на путешествия в ближайшей перспективе подержат рост выручки, а устойчивый тренд к повышению доли безналичных платежей обеспечит долгосрочное лидерство компании. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $282,7, потенциал роста составляет 18,5%.



Visa — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций в более чем 200 странах. Каждый год в системе оператора проводится свыше 141 млрд финансовых транзакций, а общий объем платежей составляет около $9 трлн. Капитализация компании превышает $523 млрд.



Как отмечается в исследовании, Visa достаточно уверенно прошла через коронакризис: «Компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $3,33 млрд, направила $158 млн на капвложения и вернула $2,40 млрд акционерам за счет дивидендов и выкупа акций». При этом аналитики «ФИНАМа» констатируют, что уже по итогам II квартала 2021 года, несмотря на падение объемов трансграничных операций из-за сокращения международных поездок в условиях локдауна, платежная система показала весьма неплохие финансовые результаты: «Хотя выручка уменьшилась год к году на 2,1% — до $5,73 млрд, она все же превзошла консенсус-прогноз в $5,6 млрд, а рентабельность по EBITDA составила значительные 68,7%».



По итогам II квартала общий объем платежей в системе компании вырос на 13,7% и составил $2,42 трлн. Эксперты подчеркивают, что объем безналичных платежей в мире не перестанет расти, а Visa продолжит оставаться бенефициаром этого тренда: «Еще несколько лет назад объем мировых платежей по кредитным и дебетовым банковским картам превысил общую сумму наличных покупок, и тенденция опережающего роста электронных платежей только усиливается, причем «коронакризис» придал дополнительный импульс данному процессу. Всего в мире по состоянию на 2020 год находилось 3,59 млрд карт под брендами Visa — это на 4,2% больше, чем годом ранее».



При этом американская компания инвестирует в технологические инновации, продвигает сервисы бесконтактной оплаты и расширяет свое присутствие в сегменте бескарточных цифровых платежей по всему миру за счет масштабных сделок M&A, что также положительно влияет на привлекательность Visa для инвесторов. «Недавно оператор приобрел финтехкомпанию YellowPepper, которая должна усилить его позиции в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Широкий международный охват и инициативы по выходу на новые рынки позволят компании и далее оставаться главным бенефициаром тренда увеличения доли банковских карт и электронных платежей в глобальных покупках», — уверены аналитики инвестиционной компании.



На фоне последствий пандемии акции Visa с начала этого года заметно отстали по динамике от индекса широкого рынка S&P 500. Впрочем, аналитики констатируют, что бизнес платежной системы продолжит выигрывать от экономического восстановления в США и мире, а открытие границ в условиях отложенного спроса на путешествия позитивно повлияет на финансовые показатели: «Люди, вероятно, воспользуются возможностью отправиться в поездку, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Их траты во время путешествий должны будут помочь Visa восстановить доходы от трансграничных операций, слабость которых пока продолжает негативно сказываться на выручке».