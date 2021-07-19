Siemens и ЕМС начинают сотрудничество в сфере внедрения цифровых технологий

19 июля 2021, 13:45

Компании Siemens и ЕМС договорились о сотрудничестве в сфере подготовки и управления производством электроники на основе технологии Opcenter Execution Electronics.На первом этапе взаимодействия МАКРО ЕМС внедрила Valor Process Preparation для технологической подготовки производства. Это решение позволяет существенно сократить сроки обработки исходных данных от заказчика и передачи заказов в производство, обеспечивает постановку новых изделий на производство с первой попытки и минимизирует простой оборудования SMT-линий при переналадке.Valor Process Preparation создает цифровой двойник изделия на основе исходных конструкторских данных, а также цифровой двойник технологическихпроцессов производства изделия, включая монтаж, оплавление, тестирование и др., что позволяет выявить потенциальные ошибки и проблемы изготовления еще на этапе подготовки. Источником данных для Valor Process Preparation могут служить CAD-файлы: ODB++, Gerber, P-CAD, Altium-Designer, Cadence Allegro и другие, а также BOM и PNP.Для проверки проекта в системе предусмотрено множество инструментов: проверки спецификации, проверки корпусов с использованием библиотеки Valor Parts Library (более чем 30 млн. наименований, данные постоянно актуализируются), анализ собираемости – DFA, анализ тестируемости – DFT, виртуальный монтаж компонентов на линии (Virtual Sticky Tape), проектирование шаблонов и многое другое. Создание отчетов по всем видам проверок позволяет упростить взаимодействие с заказчиками по найденным несоответствиям в исходных данных.Одна из ключевых функций Valor Process Preparation – создание управляющих программ на все типы оборудования различных производителей. Разработка ведется в рамках единого интерфейса и на основе единой библиотеки корпусов компонентов с актуальными данными. Это существенно повышает скорость подготовки производства. Кроме этого, Valor Process Preparation позволяет с легкостью переносить программы с оборудованием одного производителя на оборудование другого, что существенно облегчает процесс запуска новых заказов и переналадки повторных заказов.«К сожалению, далеко не все заказчики следуют правилам разработки печатных плат, – говорит Александр Катаев, директор по автоматизации «Макро Групп». – Это ведет к увеличению сроков проработки документации инженерами и технологами, становится причиной возникновения ошибок в процессе сборки, что требует дополнительных технологических операций. В конечном итоге все это увеличивает себестоимость изделий и сроки их производства. От того, насколько правильно спроектирована печатная плата, напрямую зависит уровень сдачи продукции с первого предъявления, что, в свою очередь, влияет на количество мелкого внутрицехового ремонта. Valor Process Preparation позволяет этого избежать – решение значительно упрощает и ускоряет DFx анализ, проверку спецификаций, подготовку трафаретов, программирование оборудования и подготовку сборочной документации. В частности, процесс написания программ для машин уменьшается в два-три раза.Valor Process Preparation объединяет все производственные и инженерные процессы в единую централизованную базу данных и обеспечивает контроль внесённых изменений и версионность документации на изделие».«Valor Process Preparation – уникальный инструмент для подготовки производства, который быстро внедряется и окупается в кратчайшие сроки. Это крайне важно для контрактного производства электроники, где работа ведется в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности, – отмечает Дмитрий Собянин, руководитель отраслевой группы Siemens Digital Industries Software. – Клиенты «Сименс», внедрившие это решение, отмечают существенное ускорение подготовки производства и снижение простоя оборудования, что в конечном счете позволяет им опережать конкурентов. Более того, внедрение Valor Process Preparation – идеальный первый шаг к внедрению полнофункциональной MES-системы, поскольку оно обеспечивает подготовку корректных данных для управления производством. Мы верим, что внедрение Valor Process Preparation позволит «Макро Групп» закрепить лидирующие позиции на российском рынке с точки зрения скорости работы, качества и стоимости исполнения заказов, а также успешно конкурировать с контрактными производителями электроники в Европе».