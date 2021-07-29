Передают ли nofollow ссылки ссылочный вес сайту

29 июля 2021, 10:55

Некоторые владельцы сайтов и SEO-специалисты практически не уделяют внимания ссылкам nofollow. Считается, что они не передают ссылочный вес сайту и поэтому, по сути, не нужны. Как же это выглядит на самом деле и зачем использовать нофоллоу?

SEO-специалист в продвижении используется два вида ссылок – dofollow и nofollow. Вторые нужны в том случае, если владелец веб-ресурса не хочет, чтобы они передавали вес сайту.

Более подробно читайте в материале: чем отличаются nofollow и dofollow ссылки и какие ссылки нужны в линкбилдинге.

В Google указано, что nofollow не будет давать поисковым роботам переходить на сайт, также запрещается индексация. Таким образом, они не берутся во внимание при расчете ссылочного веса ресурса. Но в той же справке указано, что «переход как правило не происходит». Из этого можно понять, что роботам не запрещено, а рекомендовано не переходить по таким линкам.

Нельзя сказать, что одни сайты используют только dofollow ссылки, а другие nofollow. Чаще всего можно увидеть, что ресурс продвигается с помощью обоих видов, но в разном процентном соотношении. Кто-то использует больше ноуфоллоу, а кто-то наоборот, выбирает линки с возможностью индексации.

Чтобы оценить процентное соотношение внешних линков, вы можете использовать seo-инструменты для анализа обратных ссылок на сайт по ссылке.

Несмотря на то, что многие сеошники пытаются собрать dofollow с коммерческими анкорами, продвигаясь с помощью крауд-ссылок или гостевых публикаций, это невозможно. Практически не существует веб-ресурсов, которые бы не продвигались с nofollow. Процент таких ссылок может быть минимальным, но он все же есть.

Зачем же нужны nofollow-ссылки:

Безопасность ссылочного профиля. Используя только dofollow, это неправильно на фоне других сайтов. Кроме этого, некоторые коммерческие запросы нужно скрывать от индексации. Особенно, если вы продвигаетесь на форумах или в каталогах.

ссылочного профиля. Используя только dofollow, это неправильно на фоне других сайтов. Кроме этого, некоторые коммерческие запросы нужно скрывать от индексации. Особенно, если вы продвигаетесь на форумах или в каталогах. Естественность . С помощью таких ссылок вы стимулируете развитие своего сайта в определенных рамках, не давая роботам переходить по коммерческим запросам.

. С помощью таких ссылок вы стимулируете развитие своего сайта в определенных рамках, не давая роботам переходить по коммерческим запросам. Больше возможностей. Есть сайты, которые разрешают продвижение только с помощью закрытых ссылок. При этом они дают вам большое число переходов и узнаваемость.

На самом деле какого-то определенного процентного значения нет. В ссылочном профиле некоторых сайтов таких линков может быть минимум. Но есть и такие ресурсы, которые отдают предпочтение nofollow.

Количество таких ссылок зависит от вашего метода продвижения. Если вы размещаете безанкорные коммерческие ссылки на форумах, в каталогах, отзовиках, тот у вас будет большим процент nofollow. Ведь для крауд-маркетинга свойственно использовать именно такой вид ссылок.

Кроме этого, многие крутые площадки, которые имеют хороший трафик и историю, разрешают размещение ссылок только с nofollow. При этом они дают сайтам переходы и узнаваемость. Поэтому, если вы не против таких ссылок, то сможете продвигаться на значительно большем количестве ресурсов.

Таким образом, отказываться от ссылок с nofollow не стоит. Они открывают больше возможностей в продвижении и позволяют не передавать ссылочный вес на сайт из коммерческих запросов.