Львовские студенты разработали прототип системы распознавания лиц

10 августа 2021, 9:45

Студенты кафедры систем искусственного интеллекта в НУ "Львовская Политехника" создали прототип системы безопасности, который отличает живого человека от подставленного фото- или видеоизображения.

Встроенный алгоритм идентифицирует фейки в режиме реального времени. По замыслу разработчиков технологию можно будет использовать для оснащения систем безопасности входных дверей, распознавания подозреваемых в преступлениях или поиска пропавших. Работа длилась 5 месяцев, а к ее реализации присоединились преподаватели кафедры университета и менторы международной компании-партнера GlobalLogic.

Третьекурсники со Львова вместе с опытными инженерами спроектировали высокоточную систему верификации личности. Алгоритм в режиме реального времени идентифицирует лица и проверяет – человек авторизуется лично, или это поддельная распечатка, фото или видео. Если технология определит, что изображение фейковое, то даст сигнал об ошибке или попытке несанкционированного входа.

Система анализирует несколько кадров за короткий промежуток времени. Алгоритм учитывает возможность искажения лица человека во время идентификации, разную среду и сходство черт лица. С помощью искусственного интеллекта система замечает даже незначительное отличие изображения личности от реального человека, благодаря чему невозможно пройти проверку под чужим фото. Процесс анализа лица происходит благодаря нейронной сети, которая создает уникальный набор значений для каждого человека. Процесс анализа лица похож на технологию распознавания пользователя в iPhone.

В процессе разработки менторами студентов выступали эксперты международной IТ-компании GlobalLogic. Они помогли определиться с технологической составляющей проекта, решать сложные задачи в процессе, системно направляли работу, учили взаимодействовать в команде и консультировали по смежным вопросам.

"Студентам IТ-специальностей важно перенимать опыт экспертов при выполнении практических задач и ознакомиться с принципами работы на реальных проектах. Такие тренинги учат начинающих инженеров применять на практике теоретические знания из лекций в университете, а также дают возможность получить новые навыки в рамках лекций и практических занятий от компании. У студентов появляется мотивация больше времени уделять самообразованию и попробовать себя в разных направлениях деятельности. Поддержка ментора, возможность задать вопросы и работа с опытным инженером учит правильно распределить задачи, легко находить решения и не бояться технологических вызовов. А также работать в команде, что не менее важно.» – комментирует Ольга Чайка, Lead Software Engineer в GlobalLogic.



