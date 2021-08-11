Реорганизация бизнеса улучшит финансовые результаты Engie SA

11 августа 2021, 9:15

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности международной электроэнергетической компании Engie SA.

Как отмечают аналитики, ускоренный переход на углеродную нейтральность и масштабная структурная перестройка бизнеса позволят производителю найти новые точки роста. Эксперты рекомендуют «Покупать» акции Engie с целевой ценой 15,11 евро, потенциал роста составляет 29,6% без учета дивидендов.



Engie SA — международная электроэнергетическая компания, базирующаяся во Франции. Компания осуществляет электро- и газоснабжение, а также оказывает сопутствующие услуги более чем в 50 странах. Ведущим акционером является правительство Франции, контролирующее 23,64%, или 575,69 млн акций.



Как отмечается в исследовании, пандемия COVID-19 серьезно ударила по финансовым результатам компании, однако уже в первом полугодии эмитент отыграл падение: выручка за первые шесть месяцев выросла на 14% до 59,9 млрд евро, показатель EBITDA повысился более чем на 21%, а чистая прибыль взлетела сразу на 579,21% до 2,5 млрд евро. «Сочетание холодной погоды, восстановления энергопотребления и благоприятной ценовой динамики электроэнергии, а также высокие цены на гидроэлектроэнергию способствовали росту финансовых показателей», — объясняют аналитики «ФИНАМа».



В настоящий момент компания имеет генерирующие мощности на территории 38 стран, а деятельность осуществляет в 50 государствах. Однако стратегия производителя по рационализации бизнес-процессов предполагает сокращение географических масштабов деятельности и структуризацию сегментов. Engie уже осуществила продажу ряда бизнес-подразделений, а до 2023 года анонсирует уход с территории более 20 стран. «Структурная реорганизация бизнеса позволит Engie сфокусироваться на наиболее стратегически значимых точках роста и снизить волатильность финансовых результатов, ставшую причиной текущей просадки акций», — прогнозируют аналитики.



Важным фактором инвестиционной привлекательности является то, что Engie позиционирует себя как одного из мировых лидеров процесса энергетического перехода: только десять из 935 электростанций компании работают на угле. На углеродную нейтральность производитель намерен выйти к 2045 году. До 2023 года компания инвестирует в развитие капитальных проектов от 15-16 млн евро, продолжая масштабирование ВИЭ-мощностей. Основными направлениями станут развитие инфраструктуры децентрализованной генерации, а также биогазовые и водородные проекты.



«Амбициозные цели компании по декарбонизации, в частности закрытие угольных станций в 2027 году и агрессивное наращивание ВИЭ-мощностей, создают для Engie расширенный пул возможностей в контексте глобального энергоперехода, темпы которого в ближайшие годы будут только усиливаться», — подчеркивается в исследовании «ФИНАМа».



Кроме того, дивидендная политика компании сохраняет высокую привлекательность в рамках обеспечения фиксированного дохода, добавляют аналитики: «Дивидендная доходность Engie по итогам текущего года прогнозируется на уровне впечатляющих для Европы 6,2%, что на 191 базисный пункт выше медианной доходности основных конкурентов».