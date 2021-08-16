Планшет PineNote с экраном E Ink выйдет до конца текущего года

16 августа 2021, 10:45

Компания Pine64, известная своими ноутбуками, одноплатными компьютерами и другими устройствами на базе Linux, планирует выпустить очередную новинку — гаджет под названием PineNote.

Речь идёт о планшете с дисплеем на электронной бумаге E Ink. Размер экрана составит 10,1 дюйма по диагонали, разрешение — 1872 × 1404 точки. Говорится о возможности отображения 16 оттенков серого.



Новинка получит поддержку сенсорного управления. Взаимодействовать с панелью пользователи смогут с помощью пера, обеспечивающего распознавание силы нажатия. Таким образом, можно будет рисовать, делать заметки и пр.



Основа гаджета — процессор Rockchip RK3566 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A55, работающими на частоте до 1,8 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Arm Mali-G52 2EE.



Говорится о наличии 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителя eMMC вместимостью 128 Гбайт, адаптера беспроводной связи Wi-Fi 5, стереодинамиков, порта USB Type-C.

Продажи PineNote планируется начать до конца текущего года. Цена составит около 400 долларов США.

(C) 3dnews