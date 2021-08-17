Кабель 2Africa длиной 37 тыс. км и стоимостью $1 млрд расширил географию

17 августа 2021, 14:15

Консорциум 2Africa по прокладке одной из самых дорогостоящих в мире подводных волоконно-оптических линий сообщили о добавлении четырёх новых ветвей.

Таким образом, в общей сложности инфраструктура подключений будет насчитывать 35 точек в 26 странах.



В проект 2Africa входят China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, Orange, STC, Telecom Egypt, Vodafone и WIOCC. В рамках инициативы будет проложен кабель протяжённостью приблизительно 37 тыс. км, который свяжет Африку, Европу и Средний Восток. В число новых планируемых подключений вошли Сейшельские острова, Коморские острова, Ангола, а также точка на юго-востоке Нигерии. Не так давно было объявлено о включении в проект Канарских островов.



О проекте 2Africa впервые стало известно в мае прошлого года. На сегодняшний день выполнена основная часть морских разведывательных работ; ведётся изготовление кабеля. Ввести линию в эксплуатацию планируется к 2024 году. Высокоскоростная магистраль, стоимость которой оценивается почти в $1 млрд, обеспечит скоростным доступом в интернет огромное количество пользователей, которые проживают в соответствующем регионе.

(С) 3dnews.