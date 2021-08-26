D-Link представляет USB-считыватель контактных смарт-карт DCR-100

26 августа 2021, 14:15

Компания D-Link представляет новый USB-считыватель контактных смарт-карт DCR-100. Устройство поддерживает банковские карты, идентификационные карты, цифровые подписи и другие микропроцессорные смарт-карты стандарта ISO 7816.

Считыватель DCR-100 предназначен для организации авторизованного доступа сотрудников к рабочим местам и внутренним ресурсам компании с использованием карт доступа, считывания данных с электронных полисов и социальных карт, идентификации в системах электронного документооборота, проведения платежных операций и работы с картами лояльности в корпоративной инфраструктуре, медицинских, социальных, образовательных учреждениях, розничной торговле и сегменте HoReCa.Основные характеристики:Поддерживает работу с любыми контактными смарт-картами стандарта ISO 7816 Class A, B, C (5 В, 3 В, 1,8 В) по протоколам Т=0/Т=1;Скорость обмена данными со смарт-картой – до 420 Кбит/с;Подключение к ПК и ноутбукам через интерфейс USB 2.0 CCID;Совместим с ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS 10.4 и выше, Linux;Питание от шины USB;Компактное настольное исполнение: 65 x 84 x 10 мм.DCR-100 уже поступил на склад компании и доступен для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $14.