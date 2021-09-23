Facebook приняла более агрессивную стратегию защиты своей репутации

23 сентября 2021, 9:15

По последним данным, встреча топ-менеджеров и экспертов Facebook, состоявшаяся в январе, преследовала основную цель — найти средства улучшения репутации компании и её главы Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Основным стало решение продвигать хорошие новости о компании в ленте новостей собственной социальной сети.



Предполагалось, что компания будет продвигать позитивные новости, связанные с Facebook, причём некоторые из них будут написаны самими сотрудниками. Ожидалось, что это поможет улучшить её имидж в глазах пользователей. Ранее Facebook не рассматривала ленту новостей в качестве средства агрессивного продвижения «позитива» о себе, поэтому, по данным очевидцев, некоторые сотрудники были «шокированы» нововведениями.

Т. н. Project Amplify ознаменовал серию попыток Facebook агрессивно реформировать собственный имидж. С январской встречи компания начала дистанцировать Цукерберга от скандалов, ограничила доступ к информации о своей внутренней деятельности, начала противодействовать потенциально негативному контенту, а также активно рекламировать собственный бренд.



Новые шаги знаменуют тотальное изменение стратегии компании. Годами Facebook приходилось оправдываться за предполагаемое вмешательство в выборы США спецслужбами иностранных государств, нарушения конфиденциальности пользователей, дезинформацию на площадке и другие случаи, выставлявшие социальную сеть в неблаговидном свете. Не так давно в Сети появились документы о том, что в Facebook во многих случаях было известно о приносимом самой социальной сетью и принадлежащими компании сервисами ущербе.



В итоге руководство Facebook решило, что пассивная оборонительная стратегия себя исчерпала и не помогает справиться с критикой, не говоря уже о завоевании сторонников. В результате в ходе январской виртуальной встречи было принято решение перейти к более агрессивной обороне, в том числе — с использованием ленты новостей. Предусматривалось не только продвижение позитивных новостей о компании, но и запуск рекламы, ссылки которой вели бы на посты, выставляющие Facebook в благовидном свете. Заодно участники обсудили, каким критериям должны соответствовать истории, играющие на руку репутации Facebook.



В том же январе команда по связям с общественностью обсудила, каким образом руководство должно отвечать на критику — было принято решение о том, что представители компании буквально должны поменьше извиняться. Сам Цукерберг, имя которого в сознании многих американцев по разным причинам связано с проблемными выборами 2020 года и другими инцидентами, также пожелал сменить свой образ и завоевать репутацию новатора. В январе среди сотрудников компании циркулировал документ, в котором описывалась стратегия дистанцирования Цукерберга от скандалов и предполагалось привязывать его посты и появления в медиа с выпуском новых продуктов.



Изменения стратегии вступили в силу сразу после обсуждения новой стратегии. Уже 11 января главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg) уверенно заявила журналистам, что недавний штурм Капитолия имеет очень мало общего с социальной сетью Facebook. В июле, когда президент США Джо Байден (Joe Biden) сообщил, что социальная сеть «убивает людей», представитель Facebook Гай Розен (Guy Rosen) вместо традиционных изменений затеял дискуссию в своём блоге, заодно отметив, что властям так и не удалось добиться целей по вакцинации населения.

(С) 3dnews.