Секреты создания сайтов на платформе WordPress: рекомендации от Nixwood

1 октября 2021, 9:15

За последние годы WordPress стал популярнейшей в мире системой управления контентом. Преимущество в том, что она универсальна и подходит для разных задач.

Если вы задумываетесь о создании сайта для бизнеса, онлайн-магазина, информационного ресурса или сайта мероприятия, в этой статье найдете несколько полезных советов.

Cначала – для блогов, а сейчас – универсальная платформа

Изначально WordPress разрабатывался как универсальная платформа для создания блогов, но позже расширилась до сайтов максимально различной тематики и направленности. Базовая версия WordPress позволяет свободно наполнять любой сайт нужным контентом, а позже редактировать и настраивать под индивидуальные запросы. Как и у любой платформы, у WordPress есть и свои минусы. В этой статье вы узнаете, для каких задач подойдет эта система и какие трудности могут возникнуть при создании сайтов на ней.

Основные преимущества разработки сайта на WordPress:

- Интуитивно понятный интерфейс, с которым легко разобраться даже новичку;

- Система бесплатная. Есть платные приложения для удобства пользования, но сам фактор доступности привлекает большинство пользователей.

- Широкий спектр шаблонов, дополнений, расширений. Среди них есть как платные, так и бесплатные. Вы можете выбрать, исходя из нужд бюджета.

- Открытый код, что позволяет дорабатывать эту платформу.

- Совместимость с хостингом. Большинство популярных хостеров имеют встроенный инструмент установки WordPress.

- Поскольку это самая популярная платформа для сайтов, то большинство информации по работе с ней есть в открытом доступе online. Если есть сложности, вы с лёгкостью можете «нагуглить» интересующий вас вопрос.

Конечно, и у самой популярной платформы есть недостатки. Рассмотрим их ниже.

- Поскольку она с открытым кодом, то система более уязвима. Доступными словами, сайт на WordPress легче взломать, чем ресурс на CMS с закрытым кодом.

- Отсутствие техподдержки. Если возникнут сложности, нужно самостоятельно искать верное решение.

- Необходимы плагины, так как без подходящего плагина нельзя создать даже банальный sitemap или править robots.txt.

- Проблемы при переносе сайта. Если вам придется перенести сайт или копировать его, нужно будет установить плагин или получить доступ к хостингу и его инструментам.

- Если у вас интернет-магазин с большим ассортиментом, WordPress может быть не оптимальным решением. Нужно оценить затраты и выгоды от online-магазина на этой платформе. В некоторых случаях, например, если у вас не слишком много категорий товаров, может быть вполне рационально.

Ведение каталога на WordPress удобно, но если планируете нечто большее, чем просто просмотр товаров, например, сортировку по цене, фильтрацию, подбор по параметрам, то лучше использовать другие системы управления сайтом.

Исходя из этого, нет непреодолимых препятствий в использовании WordPress, но есть моменты, которые стоит учитывать.

Если вам нужно разработать сайт с хорошим функционалом и удобный в редактировании и наполнении, то оптимальным решением будет заказать сайт у проверенной компании.

Владельцы бизнеса часто обращаются к IT компаниям, когда «сайт нужен на вчера». А пока сайт в разработке, что может занимать достаточно длительное время, бизнес теряет доходы. Рекомендуем выбирать компанию исходя из оперативности выполнения задач и, конечно, затрат, которые вы можете выделить на разработку. И если большинство украинских IT компаний создает сайт за несколько месяцев, то команда Nixwood может сделать сайт для вашего бизнеса за считанные дни.

Обращайте внимание на эти моменты при выборе компании-разработчика вашего сайта:

- Скорость проведения работ о постановки задачи до запуска готового ресурса;

- Стоимость разработки и дополнительных услуг (при необходимости)

- Отзывы о компании на рынке, качество предыдущих разработанных сайтов.

При сотрудничестве с Nixwood вы можете рассчитывать на оперативность и оптимальные расценки среди конкурентов, а также полноту предоставляемых услуг. С вашей стороны крайне важно сформулировать техническое задание, чтобы ускорить процесс выхода вашего бизнеса в онлайн. Если все эти требования соблюдены, вам не придется тратить слишком много времени и усилий на новый web-ресурс, и он сможет приносить вам доход уже в ближайшее время.