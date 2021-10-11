Манипуляторы Bloody W70 Pro и Bloody W90 Pro для самых увлеченных геймеров

11 октября 2021, 12:15

Бренд игровой периферии Bloody выпустил две впечатляющие новинки в линейке игровых мышей Bloody W70 Pro и Bloody W90 Pro.

Такие девайсы подойдут как просто любителям поиграть, так и настоящим профессионалам гейминга.

Обе новинки выполнены в черном цвете с использованием анатомического дизайна, благодаря которому рука не устает от пользования, а в Bloody W90 Pro дополнительно установлены эргономичные боковые вставки с текстурированной и прорезиненной поверхностью, поэтому гаджет не выскользнет из руки. А также на обеих мышках установлено прорезиненное колесо прокрутки (скролл), изготовленное с использованием технологии литьевого формования и с двойной инжекцией, обеспечивающие долговечность и приятное тактильное ощущение.В мышах используется профессиональный сенсор с характеристиками 16000 CPI, 12000 FPS, 400 IPS и ускорением 50G, поэтому устройства обеспечивают точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции. Благодаря передовым технологиям, девайсы реагируют с высокой скоростью— отклик в 1 миллисекунду дает точность и комфорт во время игры, что очень важно в жанрах типа шутерах. Ну а для более быстрого переключения между оружием, в модели W70 Pro предусмотрено управление видом стрельбы при помощи дополнительного колеса прокрутки.Кроме того, в данных моделях настраивается свой стиль игры с помощью двойного переключателя производительности. Удобно и легко выбирать наиболее оптимальный уровень частоты опроса, переключаясь между доступными значениями: 125, 500, 1000, 2000 Гц. для той или иной игровой сессии. А также пользователи девайса смогут настроить высоту отрыва (LOD). Выбрать можно из следующих типов LOD: Первые три типа — это LOD 1,5 мм, 2 мм и 3 мм. Четвёртый тип (прозрачный светодиодный индикатор) позволяет геймерам делать персональные настройки и предустановки LOD в программном обеспечении.Для визуальной кастомизации в манипуляторах установлены пять типов RGB подсветки, световые эффекты которых можно настроить самостоятельно.