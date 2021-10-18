Новые "умные" столи Ritmix

18 октября 2021, 11:45

TBL-120 и TBL-140 - это буквально столы-трансформеры: вы с легкостью можете выстраивать необходимую высоту вплоть до миллиметра!

Это огромная забота о своем здоровье: множество исследований подтверждает, что долгое нахождение в одном положении губительно сказывается на организме и общем самочувствии, поэтому чередовать работу стоя и сидя - необходимость. Со столами TBL-120 и TBL-140 вы сможете сделать это за считанные секунды, нажав одну кнопку - автоматическая регулировка позволит быстро изменить положение, не отвлекаясь от работы. Смена высоты происходит плавно, не придется убирать со стола важные бумаги и ноутбук или беспокоиться о кружке с чаем - все останется на своих местах! Подъем столешницы осуществляется благодаря встроенному мотору, и, несмотря на свою мощность, он почти бесшумный: уровень шума <45 Дб - как у работающего компьютера. Диапазон высоты у обоих моделей от 700 до 1150 мм, что позволит комфортно чувствовать себя, работая как сидя, так и стоя. Новинки также оснащены удобной вешалкой для сумок и кабель-каналом для проводов.Обе модели представлены в белом и чёрном цветах и отличаются только размерами столешницы: у TBL-120 она составляет 1200х600х18 мм, у TBL-140 - 1400х700х18 мм.