Alibaba Cloud представила серверный 128-ядерный Armv9-процессор Yitian 710

20 октября 2021, 9:45

Эпоха неоспоримого господства x86-64 в серверах, похоже, постепенно всё же подходит к концу. Ampere, AWS, Fujitsu, HiSilicon, Phytium и другие производители Arm-процессоров дают бой x86-64 и выигрывает его, пусть и не во всех областях.

Эффективность серверных Arm-решений уже неоспорима, количество ядер уже перевалило за сотню, а теперь ещё один крупный провайдер облачных услуг, китайская компания Alibaba Cloud, анонсировала свой вариант высокопроизводительного CPU на базе Arm.

Первые попытки Arm проникнуть на рынок серверов или рабочих станций были робкими и неуверенными, но за последние несколько лет ситуация сильно изменилась: уверенно показывают себя такие интересные чипы, как Ampere Altra, недавно доросшие уже до 128 ядер, Amazon активно предлагает инстансы на базе Graviton2, а Huawei даже открывает первый в России ЦОД на базе своих чипов Kunpeng 920.



Более того, мощные многоядерные Arm-процессоры обрастают собственной инфраструктурой: появляются собственные процессорные разъёмы, системные платы, не уступающие x86-моделям, и даже варианты в виде рабочих станций для разработчиков программного обеспечения, без которого любая платформа мертва.



Тем интереснее выглядит анонс Alibaba Cloud. Компания сообщила о выпуске нового процессора, который послужит основой для её облачных. И по ряду характеристик можно видеть, что это весьма передовые решения. Новинка носит название Yitian 710, она имеет собственный процессорный сокет и инфраструктуру сопутствующей «обвязки» (есть и референс-дизайн сервера, Panjiu). Впрочем, интереснее то, что эти процессоры — как и Altra Max — могут иметь до 128 ядер.

Но если текущее поколение Ampere Altra базируется на наборе инструкций Armv8.2 с некоторыми заимствованиями из v8.3 и v8.4, то китайский гигант использует более новый вариант, Armv9. Эта версия архитектуры была анонсирована только весной этого года, она, как минимум, на треть быстрее v8, поддерживает аппаратную ускорение работы контейнеров и виртуальных машин, а также наделена востребованными нынче векторными инструкциями со средствами ускорения машинного обучения (SVE2).



5-нм процессоры Yitian 710 поставляются с июля этого года. Они содержат примерно 60 млрд транзисторов и могут иметь тактовую частоту до 3,2 ГГц, а также включают восьмиканальный DDR5-контроллер и 96 линий PCIe 5.0. Так что это один из самых передовых на сегодня серверных процессоров не только в плане чистой производительности. Сама Alibaba называет свое детище универсальным, одинаково хорошо подходящим для нагрузок общего назначения, развёртывания СХД и ИИ-нагрузок, но, разумеется, приоритет отдаётся задачам, характерным для облачных сред.

Ввиду санкционных трений решение Alibaba Cloud разработать собственный мощный процессор выглядит вполне обоснованно, как и принятое ранее решение о создании собственной ИИ-платформы Hanguang 800. И это не единственные разработки Alibaba Cloud. Компания собирается сделать открытым дизайн не только четырёх чипов XuanTie (RISC-V), но и некоторых будущих ядер. Открыт будет и сопутствующий набор ПО, так что Alibaba Cloud всерьёз намеревается вырастить вокруг своего «кремния» развитую инфраструктуру аппаратного и программного обеспечения.

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