Самый ожидаемый смартфон iPhone 13 уже в продаже

25 октября 2021, 17:07

Релиз нового iPhone 13 традиционно вышел в конце сентября, а уже в октябре самый ожидаемый смартфон яблочного бренда появился в продаже. Расскажем, каким получился обновленный iPhone по сравнению с предшественниками.

Первое и самое видимое обновление айфон 13 про произошло во внешнем виде устройства. Уменьшилась выемка для фронтальной камеры, из-за чего уменьшилась "челка" смартфона. Неожиданно для пользователей в связи с этим изменением на панели теперь нет значка, указывающего на процент заряженности смартфона. Пользователи надеются, что значок появится после обновления операционной системы.

Также Apple всячески пытается исправить слабые стороны своих смартфонов, такие как хрупкий экран. В обновленной тринадцатой версии передний экран выполнен из прочной керамики. Более того, корпус укреплен и герметизирован, что позволяет теперь использовать ранее такой уязвимый к внешним факторам смартфон даже под водой.

Экран размером 6,1 дюйм имеет яркость 1200 нит, что позволяет использовать смартфон даже в солнечный день — изображение на экране будет четким и детализированным.

Наконец-то пользователи дождались технологии ProMotion. В iPhone 13 экран имеет диапазон от 10 до 120 Гц, при этом изменение частоты происходит автоматически в зависимости от использования смартфона. Это настоящее революционное изменение, которое отличает тринадцатый айфон от предшественников и, на сегодняшний день, от смартфонов других брендов.

При этом адаптивность частот и оптимизация анимации позволяет использовать устройство в два раза дольше без подзарядки.

У Айфона 13 все тот же шестиядерный процессор на чипе Bionic, обновленный до пятой версии. Это позволило:

- увеличить производительность айфона на 20%;

- увеличить время просмотра видео до 22 часов работы в автономном режиме.

Память

Впервые iPhone 13 Pro в модельном ряде имеет 1 Тб памяти. Учитывая мощнейший графический чип и встроенный редактор очевидно, что смартфон придется по душе любителям мобильной фотосъемки. Расширенная память даст возможность:

- хранить огромное количество фотографий и видео в хорошем разрешении;

- устанавливать массу мобильных приложений;

- загружать любимые игры.

Лучшая камера в истории смартфонов

Это тоже про iPhone 13 Pro. Три двенадцати-мегапиксельные камеры на задней панели устройства были доработаны и усовершенствованы. Теперь с помощью смартфона можно создавать фотографии, не уступающие профессиональным.

Новинка уже доступна в интернет-магазине Stylus с возможностью приобретения в рассрочку или кредит.