4 ноября 2021, 10:45

lifecell готов к запуску упрощенной процедуры переноса номеров

Мобильный оператор lifecell внес все необходимые изменения во внутренние системы и провел интеграционные тесты с центральной базой данных УГЦР, чтобы вскоре обеспечить функционирование упрощенной процедуры переноса номеров. Новая процедура MNP, разработанная НКРСИ, вступает в силу с 01 декабря 2021 года.



Согласно плану НКРСИ и УГЦР по состоянию на 01.11.2021 администратор автоматизированной информационной системы «Централизованная база данных перенесенных номеров» (АИС ЦБД ПН) обновил программное обеспечение и сообщил о готовности к тестированию взаимодействия АИС ЦБД ПН с локальными базами данных всех операторов телекоммуникаций.



Для того чтобы предоставить своим абонентам возможность воспользоваться удобной и простой услугой переноса номера, оператор lifecell привел свои внутренние системы в соответствие с новыми технологическими спецификациями:



• Реализованы изменения веб-сайта mnp.lifecell.ua, которые позволят анонимным абонентам переносить номера, также обеспечена возможность регистрации номеров для незарегистрированных абонентов.

• Внесены изменения в CRM-систему, которые позволяют консультантам в магазинах / Центре обслуживания абонентов lifecell осуществлять перенос номеров.

• Подключена система, позволяющая абоненту дополнительно подтвердить согласие на перенос номера.

• Успешно проведено внутреннее тестирование и интеграционные тесты ЦБД.

• Подготовлены SIM-карты для обмена с другими операторами и начала межоператорского тестирования.



Услуга перенесения абонентских номеров MNP была запущена 01 мая 2019 года. С тех пор украинцы могут сменить оператора, полностью сохранив при этом свой номер. Но из-за несовершенства введенной процедуры не все желающие смогли воспользоваться этой услугой. В марте 2021 года НКРСИ приняла решение об упрощении процедуры MNP, а в апреле 2021 года Министерство юстиции зарегистрировало соответствующие изменения.



Основные преимущества новой процедуры, которая будет доступна с 01 декабря этого года:

• Принцип единого окна (One Stop Shop Process) ― абонент будет обращаться только к новому оператору, а не к двум, как это было ранее;

• Договор с предыдущим оператором расторгается автоматически;

• Перенос номера будет длиться не более 1 дня.

Упрощенная процедура будет стимулировать конкуренцию между телеком-операторами и способствовать улучшению качества услуг мобильной связи для всех украинских абонентов.



Для того чтобы выяснить готовность к внедрению новой процедуры MNP, НКРСИ предложила операторам проинформировать о состоянии подготовки собственных телекоммуникационных сетей, проведении тестирования по взаимодействию собственных локальных баз данных с АИС ЦБД ПН, а также о подготовке персонала по внедрению изменений в порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров.



Сейчас lifecell готов к запуску упрощенной процедуры MNP, ожидаетcя соответствующее подтверждение от других украинских операторов мобильной связи.

