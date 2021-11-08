Укрпошта почала доставляти посвідчення водія, замовлене онлайн

8 ноября 2021, 10:15

Із 5 листопада в Укрпошті можна отримати замовлені онлайн водійські посвідчення. Оформлений документ в Електронному кабінеті водія можна буде отримати у будь-якому відділенні Укрпошти. Оплата доставки вже включена в оплату всього сервісу.

"Система Укрпошти інтегрована із Електронним кабінетом водія, де можна замовити водійське посвідчення. І тепер отримання пластикового документу для клієнта стає максимально зручним: більше не потрібно відвідувати територіальний сервісний центр МВС. Натомість при оформленні посвідчення онлайн потрібно просто обрати доставку Укрпоштою додому або забрати у зручний час у найближчому відділенні. А жителям сіл не потрібно виїздити до райцентру – водійське посвідчення доставить пересувне відділення або ж листоноша села" - відзначила заступник генерального директора Укрпошти із розвитку бізнесу Альона Стьопіна.



“Такі позитивні впровадження не лише мінімізують контакти з іншими людьми в період пандемії, а також значно заощадять час, витрачений на відвідування сервісних центрів МВС” - сказав Богдан Драп'ятий, заступник міністра внутрішніх справ України.



Доставка посвідчень здійснюється у рамках послуги «Укрпошта Експрес» у терміни до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами та від 3 днів у межах України.



Проєкт реалізується спільно з Укрпоштою, державним підприємством «Інфотех», МВС України, Головним сервісним центром МВС.



Нагадаємо, у жовтні 2020 року Укрпошта, Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство інфраструктури України уклали тристоронній меморандум про спільні дії у рамках цифрової трансформації, розвитку цифрової інфраструктури, оптимізації надання адміністративних послуг та послуг пошового зв’язку.



















