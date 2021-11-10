Смартфоны, ноутбуки и планшеты: обзор новинок от Apple

10 ноября 2021, 15:44

2021 год приближается к концу, и можно подводить определенные итоге. Предлагаем вспомнить, какие самые яркие продукты презентовала корпорация Эппл в этом году. И помогут там с этим эксперты официального интернет-магазина техники Apple в Украине.

Хотя это и сложно представить, но новый iPhone 13 гораздо лучше своего предшественника. Мощность его нового процессора стала на 50% выше, а новейшая система машинного обучения Neural Engine способна обрабатывать практически 16 триллионов операций каждую секунду. Обновленный дисплей получил рекордную частоту обновления 120 Гц, а благодаря улучшенному разрешению и поддержке цветового охвата Р3 картинка выходит красочной и реалистичной. Но больше всего комплиментов получили новые возможности камерного модуля. В стандартном и мини-версиях он состоит из двух объективов, а в флагманских из трех, плюс усиливается сканером LiDAR. Появились новые режимы, форматы записи видео, фотографические и визуальные шаблоны. Теперь на телефон вы можете снять полноценный короткометражный фильм, рекламный ролик или видеоклип для показа по ТВ.

Компактные и мощные ноутбуки

Лэптопы презентовали в начале октября, и уже через пару дней они стали одними из самых покупаемых ноутбуков в мире. И это не удивительно Macbook Pro 14 поражает мощностью при очень компактных габаритах. Macbook Pro 16 чуть больше по размеру, но также очень легкие и удобные. В зависимости от комплектации, в них может быть 8-ядерный или 16-ядерный процессор, а объем оперативки достигает рекордных 16-32 гигабайт. Поскольку традиционно "яблочная" техника предназначена в первую очередь для работы с графикой, обновлению графического процессора производитель уделил особое внимание. Для этого в них установлены уникальные 32-ядерные чипсеты, которые позволяют выполнять покадровую редактуру изображения в режиме реального времени, рендеринга больших видеофайлов или запуска игр с максимально детализированным изображением.



Новый планшет: этого стоило ждать два года

Корпорация представила планшеты в разных ценовых категориях и с разным уровнем мощности. Первыми на рынок вышли скромные в линейке бренда, но вызывающие зависть у конкурентов iPad 10.2. Они работают на базе процессора А13 Bionic. Девайс с легкостью справляется с любыми задачами, позволяет использовать планшет как профессиональный графический при использовании стилуса, хорошо держит заряд.

Больше мощностей у iPad Pro 11 M1 и iPad Pro 12.9 M1. В них установлены первые фирменные "яблочные" процессоры, созданные по 5-нанометровой технологии, сочетающие оптимальный баланс продуктивности и эффективности. Они превосходно подходят для работы, учебы, развлечений и творчества. Такой планшет выбирают блогеры, студенты, бизнесмены и графические дизайнеры. Последним он не просто поможет, а необходим – благодаря поддержке стилуса последнего поколения можно рисовать на дисплее, а затем дорабатывать эскизы в программной среде.

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