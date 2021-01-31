Как выбрать ноутбук для работы, учебы или игр – на что обратить внимание

31 января 2021, 22:25

На что обращать внимание при выборе современного ноутбука, и какой ноутбук купить в 2021 году? Этим вопросом задаются те, кто выбирает свой первый ноутбук или хочет заменить свою старую модель на вариант поновее. В этой статье мы кратко пройдемся по основным критериям.

Современные ноутбуки можно условно разделить на модели стоимостью:

- до 500 долларов

- от 500 до 1000 долларов

- свыше 1000 долларов

На стоимость влияет внутреннее оснащение ноутбука, материалы корпуса и позиционирование, бренд производителя и его ценовая политика, а также множество других критериев.

Помните о том, что в любой ценовой категории есть достойные модели ноутбуков, просто нужно понимать, что ноутбук до 500 долларов не позволит вам играть в современные игры и выполнять ресурсоемкие задачи. Не стоит ждать в этом сегменте и премиальных материалов корпуса.

С другой стороны, в этой категории есть немало отличных ноутбуков для учебы и несложных офисных задач – эдакие рабочие лошадки. В то же время, наиболее удачные модели с точки зрения соотношения цена/качество представлены в категории 500-1000 долларов, ближе к верхней ценовой отметке. Такие ноутбукт позволят и комфортно поиграть, и посмотреть фильм, и поработать.

Выбираем современный ноутбук – определяемся с задачами

Прежде чем смотреть на конкретные модели, стоит ответить себе на вопрос: для каких целей вы, как правило, используете ноутбук. От точности ответа будет зависеть выбор, а также возможность сэкономить на том, что вы не планируете использовать. Простой пример: если ваши задачи ограничиваются работой в браузере и офисным пакетом, то нет смысла переплачивать за модели с мощными дискретными видеокартами или топовыми процессорами. Подобные вещи можно выполнять даже на ноутбуках с весьма скромной по нынешним временам конфигурацией.

Отдельная категория пользователей – геймеры. Если вы принадлежите к их числу, на ноутбук вам придется раскошелиться. Тем не менее, и в пределах 1000 долларов сегодня можно приобрести полноценный игровой ноутубук, пускай и не с топовыми характеристиками, но с неплохой дискретной видеокартой и современным процессором.

Отдельная категория задач – обработка графического контента. Это могут быть фотографии или видео. Если вы регулярно сталкиваетесь с такими задачами, то обратите внимание на характеристики дисплея. А именно, на охват цветовой палитры RGB. Чем больше, тем лучше, но стоит ориентироваться на показатель ближе к 100%.

Современные ноутбуки работают на платформах Intel или AMD. Исключение – новейшие MacBook, которые используют фирменный чип M1. У каждой платформы есть свои преимущества, поэтому мы не будем агитировать ни за Intel, ни за AMD. Отметим лишь, что процессор должен быт актуальным. Желательно чтобы год выпуска совпадал с годом покупки ноутбука. Например, сегодня в продаже можно встретить множество ноутбуков на прошлогодних чипах. Однако в продажу уже начинают поступать ноутбуки на новых процессорах 2021 года. Стоит ли говорить, что при прочих равных, есть смысл приобретать вариант поновее.

Минимально приемлемый объем оперативной памяти, который стоит рассматривать в Windows-ноутбуке – 8 ГБ. Однако в идеале должна быть возможность апгрейда, чтобы расширить изначальный объем. Обязательно уточните наличие такой возможности.

Далее важный момент – видеокарта. Современные интегрированные решения в ноутбуках могут быть вполне достаточным вариантом для базовых задач, и даже для не слишком требовательных к ресурсам игр. Но если вы планируете играть по-серьезному или монтировать видео на ноутбуке, без дискретной видеокарты не обойтись.

Ну и напоследок обращаем внимание на интерфейсные разъемы. Последнее время наметилась тенденция отказа от полезных разъемов в пользу компактности ноутбуков. Поэтому проанализируйте, какие из интерфейсов для вас важны. Нужен ли полноформатный кардридер для SD-карт? Нужны ли стандартные USB-порты и в каком количестве? Или достаточно USB Type C? Нужен ли HDMI-выход и так далее.