На ТВ-приставках SberBox стали доступны сторонние потоковые сервисы

17 ноября 2021, 13:15

На телевизионных медиаприставках SberBox стали доступны дополнительные приложениям онлайн-кинотеатров и ТВ-сервисов с привычными телевизионным каналам.

В список этих приложений вошли MEGOGO, IVI, Wink, more.tv и KION. Их иконки уже сейчас можно найти в новом разделе бокового меню на главном экране интерфейса SberBox.



SberDevices заявляет, что намерена расширить список сервисов для доступа к потоковому мультимедийному контенту в ближайшем будущем. Раньше на SberBox можно было смотреть более 100 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и многого другого благодаря мультимедийному фирменному сервису Okko. Теперь приставка становится ещё более мощным продуктом, который предоставляет доступ к практически безграничным объёмам контента.



Стоит отметить, что в настоящий момент управление и навигация в новых сервисах осуществляется только с помощью пульта, в то время как большей частью функций SberBox можно управлять при помощи голоса, пульта ДУ и его виртуального аналога в приложении «Салют», а также различных геймпадов.

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