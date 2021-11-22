Apple ввела пользователей в заблуждение и повысила рейтинг приложения Podcasts

22 ноября 2021, 13:15

Решение Apple открыть рейтинги собственных приложений дало неоднозначные результаты. Разработчик по имени Коста Элефтериу (Kosta Eleftheriou) обратил внимание, что рейтинг официального приложения Podcasts вырос с 1,8 балла до более чем 4,8 балла всего за несколько недель. При этом набор функций приложения не менялся.