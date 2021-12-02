Note 5, Note Air 2, MAX Lumi 2 и Leaf - четыре новинки ONYX BOOX

2 декабря 2021, 10:15

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, рада сообщить о пополнении продуктовой линейки сразу четырьмя новыми ридерами.



Три из них являются продолжением успевших стать популярными серий. Это флагманская модель ONYX BOOX MAX Lumi 2 с огромным дисплеем диагональю 13,3 дюйма, а также широкоформатные ридеры ONYX BOOX Note 5 и ONYX BOOX Note Air 2 с экранами 10,3 дюйма. Устройства сохранили все основные достоинства предыдущих моделей серии, но стали работать быстрее, получив более современный процессор и обновленное ПО. Четвертая новинка, модель ONYX BOOX Leaf, открывает абсолютно новую серию и представлена в нетипичном для производителя 7-дюймовом формате. Новый ридер имеет тонкий современный корпус и высокопроизводительную аппаратную платформу, а работает Leaf под управлением операционной системы Android 10.

MAX Lumi 2, как и предшествующая модель серии, имеет самый большой экран в линейке производителя размером 13,3 дюйма. Дисплей оборудован двумя сенсорами: емкостным, для удобного управления, и индукционным, позволяющим делать рукописные заметки и рисунки специальным стилусом. Ридер имеет встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, защиту данных обеспечивает сканер отпечатка пальца. Корпус устройства выполнен из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, а экран закрыт прочным защитным стеклом. Основное отличие от модели первого поколения в том, что был увеличен объем оперативной памяти и улучшен процессор, что позволило существенно повысить скорость работы устройства. Помимо этого, MAX Lumi 2 базируется на более современной версии операционной системы Android 11 и имеет обновленную программную оболочку.Модели ONYX BOOX Note 5 и ONYX BOOX Note Air 2 продолжают серии ридеров с экранами 10,3 дюйма. Оба устройства имеют тонкие легкие корпуса, а их экраны закрыты защитным стеклом Asahi. Встроенная система подсветки имеет регулировку цветовой температуры, а дисплей поддерживает двойное сенсорное управление. Ридеры оборудованы разъемами USB Type-C с поддержкой OTG, имеют встроенные Wi-Fi и Bluetooth модули и многое другое. От предыдущего поколения обе эти модели отличаются новым, более быстрым процессором и обновленной операционной системой.Модель ONYX BOOX Leaf открывает новую для производителя серию и имеет дисплей E Ink Carta Plus размером 7 дюймов с подсветкой и сенсорным управлением. Ридер получил современную аппаратную платформу, включающую высокопроизводительный 8-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Даже при открытии объемных документов скорость работы устройства остается комфортной для пользователей. Модель имеет модуль Wi-Fi, работающий в двух частотных диапазонах, который обеспечивает не только выход в Интернет, но и передачу файлов с других устройств и работу различных онлайн-сервисов. Bluetooth-модуль версии 5.0 позволяет подключать различные внешние устройства и осуществлять передачу файлов. Модель базируется на операционной системе Android 10 и имеет встроенный магазин приложений, в котором пользователи могут найти множество различных полезных программ. Встроенный датчик ориентации автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте книги. ONYX BOOX Leaf выполнена в тонком компактном корпусе, ее экран закрыт защитным стеклом Asahi.