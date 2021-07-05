Для пяти популярных ридеров ONYX доступно подробное руководство

5 июля 2021, 13:15

Компания МакЦентр сообщает о том, что было подготовлено и размещено на сайте www.onyx-boox.ru подробное руководство по моделям ONYX BOOX MAX Lumi, ONYX BOOX Note Air, ONYX BOOX Nova 3, ONYX BOOX Poke 3 и ONYX BOOX Note 3.

Данная инструкция представляет собой подробное описание как аппаратной части, так и программного обеспечения моделей.

Использование руководства поможет пользователям узнать обо всех многочисленных возможностях ридеров и использовать их максимально эффективно.

Материал подготовлен в формате А4 и при необходимости может быть распечатан на принтере. Скачать данную инструкцию можно в разделе «Руководства пользователя».