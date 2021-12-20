Киевстар обновляет услугу “Автотрекинг”

20 декабря 2021, 11:45

Автотрекинг - это дополнительный инструмент контроля автомобиля 24/7.

Благодаря устройствам “Автоинформер”, “Автомаяк” и мобильному приложению “Автотрекинг” владелец может получать информацию о местоположении и состоянии транспортного средства. Пользователь вовремя получает звонок, если его автомобиль ударили, сработал датчик движения при попытке проникновения, поднятия либо эвакуации транспортного средства. Также сразу приходит оповещение с трекером про исчезновение сигнала в случае его “глушения” сторонними устройствами.

Киевстар качественно расширяет возможности своей услуги. С 17 декабря функционал устройства “Автоинформер” увеличен благодаря опциям GPS-трекинга и Bluetooth-метки для активации и деактивации режима охраны. Обновленный девайс также может фиксировать маршрут и статистику максимальной и средней скорости передвижения для более удобного контроля пользованием авто двумя или более водителями.



Устройство “Автомаяк” будет полностью обновлено. Оптимизированный форм-фактор девайса затрудняет его обнаружение злоумышленниками, а обновлённая техническая составляющая позволяет пользователю самостоятельно заменить элементы питания без помощи сервисного центра.



Кроме этого, в приложении “Автотрекинг” появятся функции умного напоминания про техническое обслуживание и страхование авто. Их можно настроить на активацию после преодоления конкретного пробега, либо соответственно календарного плана ТО. Добавились ещё функции информирования о пробках и учёте заправок.



Также с 17 декабря 2021 года условия пользования сервисом “Автотрекинг” будут обновлены. Абонентская плата за месяц пользования “Автомаяком” будет стоить 50 гривен или 2 гривны за день. Плата за пользование “Автоинформером” составит 65 гривен в месяц либо 3 гривны за день соответственно.