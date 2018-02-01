Киевстар предлагает "умную" автосигнализацию

1 февраля 2018, 12:45

Лидер телеком-рынка Украины представил IoT-продукт – «Автотрекинг».

Это «умная» сигнализация, которая позволяет контролировать состояние и местонахождение машины с помощью приложения на смартфоне и двух датчиков.

Как работает «Автотрекинг»? В автомобиль помещаются устройства: «Автоинформер» (подключается к электросети машины) и «Автомаяк» (прячется в авто). На смартфон устанавливается бесплатное приложение. И все – автомобиль под наблюдением.

Пользователи могут приобрести полный пакет услуги «Автотрекинга» или установить один из датчиков:

- «Автоинформер» контролирует состояние автомобиля в реальном времени,

- GPS-трекер «Автомаяк» отправляет информацию владельцу несколько раз в сутки.





Автовладельцы будут получать уведомления об ударе автомобиля, отключении сигнализации, перемещении транспортного средства или включении зажигания. Таким образом, водитель может быстро отреагировать и препятствовать угону, а также отследить месторасположение своего авто.

«Автотрекинг» работает в зоне покрытия связи Киевстар по Украине. «Автомаяк» работает также в роуминге.

Почему Киевстар принял решение запустить именно IoT-продукт для автомобилистов? По данным Национальной полиции Украины, за 11 месяцев 2017 года в Украине зафиксирован 8231 случай угона автомобилей. Только треть авто вернулись к собственникам. В 2016 году было раскрыто 23% случаев угона. Новое устройство призвано помочь улучшить эту неутешительную статистику.

Киевстар, как лидер украинского телеком рынка, постоянно привносит новейшие технологии для работы, образования и общения с близкими. «Нам важно, чтобы клиенты получали дополнительную ценность от пользования нашими услугами и продуктами, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Поэтому мы первыми среди телеком-операторов вывели на рынок в Украине IoT-продукт для автомобилистов – «Автотрекинг».