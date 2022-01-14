Российский рынок подкосила геополитика

14 января 2022, 9:15

Последние часы индексы ушли в пике – свое черное дело сделал геополитический фактор. Резкой просадке рынка поспособствовало заявление замминистра иностранных дел России С. Рябкова о том, что в переговорах с США по вопросам безопасности не наблюдается значимого прогресса, и что позиция НАТО слишком жесткая и бескомпромиссная.

Напомним, что российско-американские переговоры по теме гарантий безопасности завершились ранее на этой неделе в Женеве.



Внешний фон изначально не предвещал беды: азиатские рынки показали смешанную динамику, европейские индексы торговались большую часть дня в плюсе, и только ближе к окончанию торгов в России оказались в минусе; американские индексы к закрытию российских торгов демонстрировали смешанную динамику. Цены на нефть марки Brent к закрытию отечественного рынка понижались на 0,61% и находились на отметке $84,15.



В фокусе внимания инвесторов остается тема инфляции – накануне в России вышли данные об ускорении темпа роста потребительских цен в декабре до 6-летнего максимума, а в США темп инфляции достиг максимума за 40 лет.



На торгах в РФ наиболее удручающе сегодня выглядели нефтегазовый, финансовый сектора и ретейл, а чуть менее удручающе – коммунальный сектор, металлурги и горнодобытчики, химическая промышленность.



По итогам торгов Индекс МосБиржи понизился на 4,05% до отметки 3674,73 пункта, а Индекс РТС просел на 5,94% до уровня 1516,99 пункта.



Что касается динамики рубля, к закрытию рынка акций пара USD/RUB ушла в плюс на 2,26% до 76,4014, а EUR/RUB – поднялась на 2,40% до 87,5661.



Наибольшие потери, свыше 5%, зафиксировали бумаги Сбербанка, Fix Price, ВТБ, «Норильского никеля» и др. Акции Сбербанка утратили 6,2% рыночной стоимости, по всей видимости, под влиянием геополитических факторов.



Акции «АЛРОСА» ушли в минус на 2,0%. Компания отчиталась за декабрь и минувший год – продажи алмазно-бриллиантовой продукции в минувшем месяце упали на 51,3% (г/г) до $254 млн, в том числе продажи бриллиантов сократились на 76,6% (г/г). При этом за весь 2021 год продажи выросли на 48,8% и достигли $4,169 млрд.



Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».



С технической точки зрения Индекс МосБиржи закрылся ниже поддержки, расположенной на уровне 3680 пунктов, и с учетом этого может продолжить просадку в краткосрочной перспективе. Последующая поддержка расположена на уровне 3540 пунктов.